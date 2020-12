La défunte Dame Barbara Windsor s’est blâmée pour les maîtres de l’alcool et de la cocaïne de son mari Scott Mitchell.

Barbara, décédée il y a une semaine à l’âge de 83 ans, s’est mariée trois fois mais a trouvé le véritable amour avec Scott.

Son troisième mari a courageusement soutenu Barbara tout au long de sa bataille de plusieurs années contre la maladie d’Alzheimer et des tentatives ultérieures de sensibilisation à la maladie et au besoin d’un soutien supplémentaire dans la société en général.

Malheureusement, dans un extrait de All Of Me: My Extraordinary Life de Barbara Windsor comme on le voit dans The Sun, la défunte icône EastEnders a révélé à quel point sa relation avec Scott était troublée par ses insécurités et sa dépendance.

Tragiquement, Barbara s’est blâmée pour sa relation avec l’abus de substances au début de leur romance.







Barbara a noté: « Je pense que j’aurais pu arrêter la spirale d’autodestruction de Scott sans une autre envie qui l’a transformé du type merveilleux que j’aimais en une créature triste et pathétique que je reconnaissais à peine. »

Babs a commenté qu’elle n’était pas au courant de la consommation de cocaïne de Scott et qu’il était « dans la coke dans une grande mesure. »

La star emblématique de Carry On a révélé qu’elle se blâmait pour les problèmes de Scott, craignant que ces problèmes ne soient dus à l’examen minutieux de leur relation de 25 ans.

Elle a rappelé: « Je le regardais et je pensais: » Je n’ai rien fait de mal et pourtant j’ai réussi à ruiner la vie de cet homme. «

«Scott verrait les larmes dans mes yeux et promettait de monter dans le wagon.

« Mais ça n’a jamais duré plus de trois ou quatre jours et ensuite il serait parti sur une autre cintreuse. »







Barbara explique qu’elle a finalement dû accepter que Scott était effectivement un toxicomane.

Heureusement, le directeur d’Elton John, John Reid, a aidé Scott à recevoir un traitement de Beechy Colclough, le même conseiller qui avait aidé Elton et Michael Jackson à résoudre leurs problèmes.

Malgré cela, Scott craignait d’être un fardeau pour Barbara mais lui a dit que cela n’avait rien à voir avec son âge comme elle le craignait.

Il est finalement parti pour la Californie mais est revenu l’année suivante et après une période initialement platonique dans leur relation, le couple s’est réconcilié de manière romantique.







Babs a crédité la tante Bessie de Scott qui lui avait dit après avoir eu une crise cardiaque: « Sois juste heureux. Ne t’inquiète pas de ce que les gens pensent. Peu importe. Fais ce que tu as à faire de ta vie. »

Scott et Barbara se sont mariés en 2000 et seraient mariés ensemble pendant deux décennies.

Il a soutenu sa femme suite à son diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014 et à sa décision éventuelle de rendre publique son état en 2018.







Tous deux sont devenus ambassadeurs de la Société Alzheimer en janvier 2019 et ont continué à sensibiliser à la maladie.

Barbara a été forcée d’emménager dans une maison de retraite en août de cette année avant de mourir le 10 décembre avec Scott à ses côtés.

