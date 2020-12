Un ancien chef du feuilleton a salué Dame Barbara Windsor comme «le meilleur producteur exécutif qu’EastEnders n’ait jamais eu» pour la façon dont elle dirigeait les choses dans les coulisses.

Dominic Treadwell-Collins a déclaré que la star décédée, qui jouait la courageuse propriétaire de la reine Vic Peggy Mitchell, dirigeait souvent le reste de la distribution – et avait même établi la loi avec les coureurs de spectacle.

Babs a une fois coché Samantha Womack et Rita Simons – qui jouaient les nièces de Peggy Ronnie et Roxy – pour avoir porté des bottes Ugg derrière le bar.

Elle a dit au couple que même si les téléspectateurs ne pouvaient pas voir leurs pieds, ils pouvaient dire s’ils portaient des talons par la façon dont ils se portaient.

Et Barbara – qui mesurait 4 pieds 10 pouces – portait toujours des talons.







Dominic, 43 ans, a déclaré: «Elle était si forte, elle connaissait le public et gardait les acteurs jeunes et vieux sous contrôle. Une fois, June Brown (qui jouait Dot Cotton) nous a crié depuis la fenêtre de sa loge: «Vos histoires sont merdiques».

«Barbara l’a attrapée, l’a amenée à l’étage et lui a dit de s’excuser.

Et Barbara, qui a rejoint le feuilleton de la BBC en 1994, lui a donné sa propre raclée quand il a été surpris en train d’embrasser Rita lors d’une cérémonie de remise de prix. Dominic, 43 ans, a déclaré à Radio Times: «Elle a dit: ‘Vous êtes un producteur – vous devriez les faire monter dans la voiture, ne pas descendre avec eux. Et de toute façon, vous êtes l’un d’entre eux, vous êtes gay ».

Et il a dit quand il a été promu producteur exécutif en 2013, elle lui a dit: «D’accord, endurcissez-vous et mettez une bonne chemise – vous êtes le guv’nor maintenant.»







Barbara est décédée à l’âge de 83 ans il y a quinze jours, après avoir reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014. Son mari Scott a dit qu’elle était «pleine d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin».

Et Dominic pense que son sens de l’humour caractéristique signifiait qu’elle aurait vu le côté drôle du moment de sa sortie.

Il a dit: «Elle aurait trouvé très drôle qu’elle soit décédée la même semaine que le 60e anniversaire de Corrie. Elle adorerait qu’elle les élimine des premières pages.

Dominic a produit les dernières scènes de Barbara en mai 2016, à sa demande. Elle a dit à l’époque qu’elle avait besoin de «fermer la porte» sur Peggy et a dit de son amie: «J’ai pensé que pendant que le guvnor, que j’adore, est toujours en charge, je veux qu’il le supervise.

Lorsque Barbara est décédée, Dominic, qui a quitté la série après ses dernières scènes, a publié un hommage affectueux en ligne. Il a écrit: «Un petit morceau de mon cœur a disparu. J’ai eu la chance de te connaître, mon incroyable ami légendaire, pétillant et féroce. Je sais que vous nous regardez tous maintenant et que vous nous donnez des ordres, spécialement à votre incroyable Scott. Vous serez toujours le vrai guv’nor.







Barbara était une amie proche de la co-star June, qui a déclaré qu’elle parlait régulièrement au téléphone. La femme de 93 ans a déclaré après sa mort: «Nous sommes devenus de grands amis. Nous avions des vestiaires attenants et elle venait toujours prendre un café. Elle sera toujours vivante dans mon esprit.

Rita, 43 ans, l’a qualifiée de «merveilleuse petite fusée de poche». Son hommage disait: «Vous étiez le professionnel ultime, l’ami le plus chaleureux et le plus attentionné, le petit moineau cockney le plus vivant que j’aie jamais rencontré… et le plus courageux jusqu’au bout.

Et Samantha, 48 ans, a ajouté: «Tant de souvenirs, tellement d’amour et de rires.

«Ces petits pieds qui marchent dans le couloir pour se maquiller, ce rire emblématique!»

