Deux émissions de radio dirigées par Dame Barbara Windsor seront à nouveau diffusées en hommage.

La légende d’EastEnders est malheureusement décédée hier à la suite d’une bataille contre la maladie d’Alzheimer. Elle avait 83 ans.

BBC Radio 2 a depuis annoncé qu’elle diffusera deux programmes qu’elle a présentés pour célébrer sa vie et ses contributions incroyables à l’industrie du divertissement.

Les programmes seront diffusés par la station ce dimanche et prochain.

Le premier, Oh Yes It Is – Barbara Windsor sur Panto, sera diffusé à 21 heures ce dimanche.

Dans l’émission, Barbara a exploré l’institution britannique unique de la pantomime.

Connue par des millions de personnes grâce à ses rôles dans la série de films Carry On, Barbara a toujours eu une fascination pour la pantomime.







(Image: BBC / Sophie Mutevelian)



Cela a commencé avec son tout premier rôle en tant que juvénile à Golders Green Hippodrome en 1950 et s’est poursuivi jusqu’à son apparition en 2010 en tant que Fairy Bow Bells à l’Hippodrome de Bristol – son premier rôle après avoir quitté Albert Square.

Ce programme a été initialement diffusé en 2013.

Le programme précédemment facturé, The Wonderful World Of Cerys (Ep 4), passera au programme de nuit et sera disponible via BBC Sounds.

Le dimanche 20 décembre, Radio 2 diffusera une autre émission animée par Barbara, Friday Night Is Music Night – A Handful Of Songs: A Tribute To Lionel Bart.

Il sera diffusé à 19 heures.









Dans l’émission, Barbara a célébré la vie et la musique du compositeur Lionel Bart.

Enregistré au Hackney Empire bien-aimé de Lionel en octobre 2010, Barbara a présenté un concert très spécial. rejoint par un éventail étincelant de stars de la scène et de l’écran, notamment Kerry Ellis, Bradley Walsh, Lee Mead, Samantha Womack d’Eastender, Russ Abbot, Emma Barton et le trésor national, Bernard Cribbins.

Le spectacle présente des chansons du vaste répertoire de Lionel, notamment ses comédies musicales Blitz, Maggie May, Twang et, bien sûr, Oliver.

La mort tragique de Barbara a été annoncée hier soir par son mari au cœur brisé, Scott Mitchell.









Il a déclaré à PA: «Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.

« Moi-même, sa famille et ses amis se souviendront de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à des milliers d’autres au cours de sa carrière .

«Les dernières semaines de Barbara ont été typiques de la façon dont elle a vécu sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin.







(Image: PA)



«Ce n’était pas la fin que méritent Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle.

« Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant toujours d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait. »

Barbara est décédée jeudi à 20 h 35 dans une maison de retraite à Londres.

* On se souviendra de Barbara dans une émission spéciale de huit pages dans le Mirror de demain et dans une spéciale de 16 pages dans le Sunday Mirror et Sunday People