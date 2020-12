Des plaisanteries flirty aux slogans célèbres, Barbara Windsor n’a jamais manqué de quelques mots pour faire sourire le monde.

Après près de sept décennies à la télévision et au cinéma, elle avait certainement beaucoup à dire sur son parcours, son travail et les gens qu’elle aimait.

Et, bien sûr, le pilier du savon restera éternellement dans les mémoires pour son slogan d’EastEnder «sortez de mon pub!» pendant qu’elle dirigeait le Queen Vic dans le rôle de Peggy Mitchell.

Nous revenons sur la vie de l’actrice, dans ses propres mots …

«Ils disent qu’un acteur n’est aussi bon que ses rôles. Eh bien, mes rôles m’ont plutôt bien fait ma chérie.

«Je suis allé à l’école du couvent et j’ai été pris avec toutes les belles nonnes aux habitudes fluides. Je faisais le tour de la cuisine avec un torchon autour de la tête en déclarant que je voulais être religieuse. Mais cette mode est vite passée.







«Je ne suis pas à mon image, je prends mon travail très au sérieux. Tout le monde pense que je rebondis mais j’étudie et tout doit être parfait. Je vérifie tous mes accessoires, tout. Jouer est quelque chose que j’aime.

«J’avais 16 ans, mais je jouais un enfant dans Love From Judy lorsque la maîtresse de garde-robe est entrée dans le vestiaire en aboyant:« Barbara Windsor, ils sont trop gros maintenant ». Elle se comportait comme si j’avais poussé des seins pour la contrarier! Quelques années plus tard, j’ai commencé à me sentir gêné par mes gros seins. Une fois, quand un type effronté sur un chantier de construction a crié: «Avez-vous vu vos pieds dernièrement? En fait, je les ai regardés! –En réalisant qu’elle avait de gros seins

«Après avoir découvert les joies du sexe, je suis devenu un bon petit amateur. Il y avait des hommes autour de moi comme des abeilles autour d’un pot de miel, et j’en ai profité pour devenir banane. Et parce que j’étais encore si naïf, je ne me suis jamais soucié d’aucune contraception.

«J’étais tellement terrifiée… Tu n’avais pas le droit de montrer tes seins.» –En entendant, elle serait seins nus dans Carry On Camping.







«Il y avait des milliers de personnes qui bordaient Mile End Road, applaudissant et agitant des drapeaux. De toute évidence, Ronnie et Reggie (Kray) les avaient tous chassés de leurs maisons en disant: « Accueillons la petite dame. Montrons à la royauté comment nous sommes. »- Lors de la première en 1963 du film Sparrows Can’t Sing qui lui a valu une nomination à la Bafta.

«Nous étions à dîner pendant que nous travaillions sur l’émission Carry on London, quand Sid James a murmuré:«[Savez-vousquelquechoseBarbarailsnesontpasaussigrosqu’ilsleparaissentàl’écran-vosseins»«Ças’appellejouerchérieai-jerépondu[DoyouknowsomethingBarbarathey’renotasbigastheylookonscreen-yourbosoms »It’scalledactingdarling’Ireplied”

«J’ai été incroyablement chanceux. J’ai travaillé dans deux émissions emblématiques, Carry On et EastEnders. Si tout se terminait demain – et cela pourrait – je vous en serais vraiment très reconnaissant. J’ai eu la chance de faire ce que j’aime et d’être payé pour cela.

«Je n’ai aucun regret de ne pas avoir d’enfants. Je n’ai jamais eu ces sentiments maternels. Je suis un nourricier par nature, mais je nourris des adultes: mes amis, les gens avec qui je travaille. Je ne veux pas nourrir les enfants.







« Puis-je avoir un baiser? » La star du feuilleton a posé la question au Premier ministre, Boris Johnson, lorsqu’ils se sont rencontrés l’année dernière pour discuter des soins de la démence.

«Je suis conscient que j’ai l’air bien pour mon âge. Ce sont mes gènes. Mon père avait l’air incroyablement jeune, ma mère aussi. Et un jeune mari aide. Scott n’a que 45 ans. S’il n’était pas venu, je ne sais pas ce que j’aurais fait.

«Ce qui est beau, c’est que l’âgisme n’existe tout simplement pas sur EastEnders. Le spectacle m’a sauvé.

«Jouer est quelque chose que j’aime. Je le fais depuis l’âge de 13 ans, mais cela a complètement pris le dessus sur ma vie.

«Je me suis retrouvé dans le marasme au début des années 90. J’étais trop vieux pour jouer le dolly bird plus longtemps et j’avais l’air trop jeune pour jouer une femme de mon âge réel. Personne ne m’a jamais vu comme la tante, la mère ou la grand-mère.

«J’ai passé un moment merveilleux à EastEnders et vous me manquerez tous. L’émission a changé ma vie et je veux que vous continuiez votre bon travail, car je serai à la maison pour vous regarder. – En quittant EastEnders en 2016.

