Avec ses courbes pneumatiques et ses ricanements sales, Barbara Windsor a toujours eu son choix parmi les mecs.

Frank Sinatra avait le chaud pour elle, Sid James était amoureux d’elle et elle a finalement trouvé l’amour de sa vie, le troisième mari Scott Mitchell.

Parmi les cadeaux que ses admirateurs lui ont prodigués, elle a dit un jour au Guardian: «J’avais un beau et beau cadeau de Sid James, un cœur en jais avec des diamants.

« Et j’ai eu un charme que le joaillier de Frank Sinatra m’a donné quand j’étais à Broadway. Il a dit, » Frank a dit avoir ça « .

«Et il y avait cette belle chose que Danny La Rue m'a achetée, cette petite croix antique.







Elle est sortie avec le gangster notoire East End Reggie Kray et son frère aîné Charlie; et alors qu’elle était mariée à Ronnie Knight, elle avait eu une liaison de trois ans avec la co-star de Carry On, Sid James, après avoir finalement cédé à ses avances.

Barbara a dit un jour au Mirror: « Il me harcelait depuis des mois. À l’époque, je n’avais même pas envie de lui.

«Mais il pensait évidemment que j’étais cette petite chose sexy et délirante et j’ai pensé que si je faisais le sale acte, il me laisserait tranquille.

Mais leur connexion s'est avérée être plus que du sexe et a conduit à une histoire profonde et émotionnelle.









«Oui, je l’aimais à la fin», admit-elle. «Mais j’aimais aussi Ronnie. Je me sentais en sécurité avec lui.

Elle a couché George Best après une première de film à Manchester dans les années 1960, le décrivant comme «une vision … fabuleuse».

La star vivace a également emmené le regretté Bee Gee Maurice Gibb au lit dans le but d’atténuer son trac.

Elle a dit: «Quand les Bee Gees ont rompu, je faisais une comédie musicale et ils voulaient Maurice.

« Il était très bon dans la série, mais le réalisateur Ned Sherrin est venu vers moi et m'a dit: » Il n'a pas de couilles sur scène, vous devez faire quelque chose. «







« Alors je lui ai demandé de dîner mais il a dit: » Allons au lit « . Il savait qu’il ne monterait pas sur scène. Il allait mieux la prochaine fois. »

Et l’actrice pétillante a même admis avoir le béguin pour les fils de ses EastEnder, Ross Kemp (Grant Mitchell) et Steve McFadden (Phil Mitchell), en ricanant: « Je les trouve tous les deux pourris. »

Mais ce n’est qu’à l’âge de 55 ans que Babs, née à Stoke Newington, rencontrera l’homme qui lui a volé le cœur – et dans les endroits les plus inattendus.

C'était en 1992 et Barbara avait prévu un dîner avec des amis, dont le fils Scott Mitchell, alors âgé de 29 ans, lui a gentiment proposé de venir la chercher et de la conduire.









Malgré l’écart d’âge de 26 ans, la chimie entre Barbara et l’acteur devenu consultant en recrutement Scott était instantanée

Dans son livre, All of Me An Extraordinary Life, la star a rappelé comment elle lui avait dit: « Tu es un jeune homme très intelligent. »

Toujours mariée à son deuxième mari Stephen Hollings, elle est restée en contact avec Scott, mais a insisté sur le fait qu’il n’était rien de plus qu’un ami, ajoutant: « Un ami charmant, intelligent et attirant, admitidement. »

Mais lorsque le mariage de Barbara a échoué, la dynamique entre elle et Scott a rapidement changé au cours d’un dîner entre amis.

«Nous étions très éméchés et j'étais plus heureuse que je ne l'avais été depuis des lustres», a-t-elle écrit dans ses mémoires de 2001 All Of Me.







« Soudain, j’ai attrapé la main de Scott et j’ai commencé à courir le long de Marylebone Lane, en riant comme une écolière coquine, »

«Nous savions tous les deux que des sentiments profonds bougeaient. J’ai senti que c’était sérieux quand je faisais quelque chose qui ne me ressemblait pas: j’ai appelé Scott et je l’ai invité à sortir. Je me sentais comme Mme Robinson dans The Graduate.

Après huit ans de fréquentation, le couple s’est marié lors d’une cérémonie secrète à l’hôtel Dorchester avec seulement trois témoins en 2000.

Elle a décrit son troisième jour de mariage comme « le plus beau jour de ma vie » et a admis qu’elle ne pouvait pas s’arrêter de pleurer de joie.

« Rencontrer Scott est la meilleure chose qui me soit arrivée », a déclaré Barbara en 2017.

Mais leur monde parfait s’est effondré il y a six ans lorsque Barbara a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Sa première pensée a été pour Scott, qui a raconté comment elle, « a commencé à pleurer puis l'a retenu, m'a tendu la main et a dit: » Je suis tellement désolé. « »







Il a poursuivi: « J’ai serré sa main en arrière et j’ai dit: ‘Ne t’inquiète pas, tout ira bien.' »

Et lorsque Scott a récemment dû prendre la décision déchirante de placer Barbara dans une maison de soins au milieu de sa bataille de démence qui s’aggrave, il a déclaré que cette décision ressemblait à un « deuil ».

« Je sens que je suis sur des montagnes russes émotionnelles. » Je me promène, essayant de rester occupé, puis je fond en larmes « , a-t-il déclaré au Sun.

«Mais c’est la maladie et, même si c’est douloureux pour moi de l’accepter, je ne regrette pas la décision.

« Je sais que cela devait arriver pour le bien-être de Barbara. »