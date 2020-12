Dame Barbara Windsor a parlé un jour de la façon dont le rôle de Peggy Mitchell dans EastEnders l’avait « sauvée » et était la « réponse à toutes ses prières ».

Dans la semaine où le feuilleton et la légende du film Carry On sont malheureusement décédés de la maladie d’Alzheimer, à l’âge de 83 ans, l’histoire de l’endroit où elle se trouvait personnellement lorsqu’elle a reçu le signe de tête des patrons de la BBC qu’ils prolongeraient son contrat.

Dame Barbara n’a eu que quatre mois sur le feuilleton pour commencer, mais elle a eu un tel impact que son personnage a été inculqué en tant que propriétaire de la reine Vic.

Dans son livre All of Me: My Extraordinary Life, Dame Barbara a décrit comment un investissement financier désastreux l’avait laissée sur le point de tout perdre.







(Image: BBC)



Elle a écrit: «En tant que Peggy Mitchell, j’étais en charge d’un boozer fictif mais c’était un vrai pub qui allait presque être ma chute.

« Avec mon ancien mari, Stephen Hollings, je possédais toujours The Plough à Amersham, Bucks, et il perdait de l’argent si vite que j’ai découvert que j’étais responsable de dettes d’un million de livres sterling. »

Dame Barbara était profondément inquiète car elle n’avait aucun moyen de payer la dette et a admis: « Je n’avais pas gagné ce genre d’argent pendant toutes les années où j’avais été dans le show-business. »

Elle a dit que c’était son soutien financier de l’entreprise qui « gardait les huissiers à distance » mais que son ex-mari refusait de vendre des affaires car cela ne couvrirait pas les dettes.

Il est arrivé à un point où Dame Barbara a fait face à la possibilité réaliste de perdre sa maison à Londres.

Sa vie hors écran devenait de plus en plus difficile car son petit ami de l’époque, Scott Mitchell, qu’elle a ensuite épousé, était aux prises avec une dépendance.







(Image: PA)



Elle a rappelé: « Au fur et à mesure que je devenais plus célèbre, mon nouveau petit ami Scott Mitchell, qui vivait avec moi à Marylebone, devenait alcoolique et est parti. »

Scott était au plus bas et elle a dit qu’à l’époque « il sentait que la vie ne valait pas la peine d’être vécue et qu’il craignait d’être un fardeau pour moi. »

Il en était arrivé au point où il «croyait que ce serait mieux s’il était mort».

À ce stade, Dame Barbara a déclaré que c’était la première fois qu’elle mettait sa vie personnelle au travail et que son fils de cinéma, Ross Kemp, qui jouait Grant Mitchell, était son rock.







(Image: BBC / Kieron McCarron)



Dame Barbara a écrit: «À la seconde où j’ai ouvert la bouche pour parler, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Ross fronça les sourcils:« Ça va? J’ai menti: « Ouais, ouais, je vais bien. » «

Elle s’est effondrée à nouveau et après avoir fini par traverser la scène, Ross s’est assis dans sa loge pendant que Dame Barbara se versait.

C’était le début de son retour et ça s’est amélioré quand « Scott a réglé son problème d’alcool, a obtenu un emploi dans le recrutement et nous nous sommes mariés en 2000. »

* All Of Me: My Extraordinary Life de Barbara Windsor publié par Headline 10,99 £, est maintenant disponible .

