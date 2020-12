Le souhait mourant de l’icône de Showbiz Barbara Windsor était de dépenser plus d’argent pour la recherche sur la démence, révèle aujourd’hui son ancienne co-star Ross Kemp.

L’ancienne actrice d’EastEnders a raconté comment elle lui avait parlé de son désespoir face à la maladie lors d’un appel FaceTime il y a à peine trois semaines.

Ross, 56 ans, qui a joué son fils à l’écran Grant Mitchell dans le feuilleton de la BBC, a déclaré: «Barbara a dit très clairement qu’elle voulait que la démence soit traitée comme un problème médical et non comme un problème de protection sociale.

«Et je sais que c’est très cher. Alors apportez une taxe Barbara – une autre livre ou plus sur votre facture fiscale pour éviter que les gens n’aient à vendre leur maison pour s’occuper de leurs proches.

«Ou peut-être que cet argent pourrait aider à trouver un remède contre la démence, ou du moins en ralentir l’apparition.»

Il dit que son mari Scott Mitchell, 57 ans, soutient également l’idée.

Et il a raconté le chagrin de Scott depuis la perte de Barbara – révélant qu’il avait été laissé «terrassé» depuis sa mort à 83 ans jeudi à cause de la maladie d’Alzheimer.

Parlant des derniers jours de la légende de Carry On, Ross a déclaré: «Jusqu’à la fin, Barbara a été très courageuse et très parlante à propos de la maladie d’Alzheimer et de la démence.







«Dès le moment où elle a été diagnostiquée pour la première fois, je me souviens avoir eu des conversations avec elle et avec Scott pour savoir si elle était si vocale était la bonne chose à faire. Mais pour elle, c’était clairement le cas.

«Cela la résume à bien des égards. Qu’elle était prête à utiliser son statut de célébrité pour attirer l’attention sur le plus grand tueur de Grande-Bretagne.

Ross a déclaré que Barbara avait réalisé que ce n’était pas seulement sa lutte, mais que celle-ci affectait les familles des 850 000 personnes atteintes de démence au Royaume-Uni.

«Il y a des milliers de familles au Royaume-Uni qui vivent la même chose que Scott en ce moment», dit-il.









«La démence est un processus de longue haleine. Ce n’est pas seulement ce qu’il fait aux malades. J’ai parlé à Scott aujourd’hui. Il a touché le sol. Il a passé sept nuits aux côtés de Barbara sans savoir quelle nuit elle allait passer. J’ai été constamment en contact avec lui par SMS.

«J’ai vu Barbara pour la dernière fois sur Facetime il y a environ trois semaines. Je ne pense pas que les gens qui ont fait la grimace en disant qu’ils connaissaient bien Barbara l’aient vue depuis des années. Je l’ai vue dans ses derniers jours. Et Scott a dit que je pouvais publier cela dans le Sunday Mirror avec sa bénédiction. Je crois comprendre que le gouvernement était censé dépenser plus d’argent pour la démence – il veut s’assurer que cela se produise.

«C’est l’héritage dont Barbara veut se souvenir.»

L’ancien homme dur d’EastEnders a retenu ses larmes en parlant de sa perte.

«La mort de Barbara nous a tous durement frappés», a-t-il déclaré. «Et j’ai vu des gens mourir sur les champs de bataille. Pour moi, elle était invincible. Cela a été un vrai choc.

Ross a déclaré que la star – qui jouait la mère de Grant, Peggy Mitchell – était presque comme une vraie maman pour lui.

«Je me souviens de l’avoir accompagnée dans les EastEnders lors de son premier jour. Elle l’a regardé, puis moi – et a dit: «Je vais être malade». Puis elle est sortie et a vomi. Voilà à quel point ce rôle était important pour elle.

«Elle avait une nation de 25 millions de personnes qui l’ajustait pour voir Babs, l’icône. C’était une pression extrême.







Ross dit qu’il se souviendra toujours d’elle comme d’une femme pour tout le monde:

«Elle pouvait marcher avec Royalty et elle pouvait marcher aussi facilement avec le Joe moyen. Il n’y avait personne de trop bas et personne de trop haut auquel elle ne lui donnerait pas le temps.

« La vieille école qu’elle était, elle croyait que c’était ce que tu faisais dans ce business – le spectacle. »

Et puis il y a eu le rire.

«Elle me racontait des histoires sur Sid James et Kenneth Williams. Elle nous a fait rire tout le temps sur le plateau.







«Elle m’a raconté un jour un peu de problème qu’elle avait eu dans les jours clubland. Elle a mis la main sur une chaise pour frapper quelqu’un avec.

« Mais parce qu’elle était si petite, bien équipée en haut et en talons hauts, elle a soulevé la chaise au-dessus de sa tête et est tombée de nouveau dans la femme derrière elle. »

Barbara Windsor a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer – la forme la plus courante de la maladie qui représente environ les deux tiers des cas.

La plupart des personnes atteintes de la maladie ont plus de 65 ans, mais elle peut toucher les jeunes.

En moyenne, les gens vivent environ dix ans après le diagnostic, mais certains peuvent survivre beaucoup plus longtemps.

Le gouvernement a lancé le Dementia Research Institute en 2017, promettant un financement de 190 millions de livres sterling, mais cela a depuis été complété par des organisations caritatives.

Il n’existe actuellement aucun remède contre la maladie et les militants ont appelé à des recherches sur les raisons pour lesquelles certains groupes sont touchés, tels que les anciens footballeurs.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Dame Barbara Windsor a joué un rôle important dans son travail de campagne pour améliorer la vie des personnes touchées par la démence.

«Nous voulons faire de ce pays le meilleur pays au monde pour vivre avec la démence et nous nous sommes engagés à augmenter considérablement le financement de la recherche pour aider à améliorer la détection et les soins pour les personnes atteintes de tous les types de démence, y compris la maladie d’Alzheimer.

«Dans le cadre de notre défi 2020 sur la démence, le gouvernement a déjà dépensé 341 millions de livres sterling pour la recherche sur la démence entre 2015 et 2019, et a fourni plus de 515 000 livres à la Société Alzheimer pour soutenir son programme Dementia Connect.

«À plus long terme, le gouvernement s’est engagé à améliorer durablement le système de protection sociale des adultes et présentera des propositions dès que possible.