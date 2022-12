Barbara Walters, une première parmi les journalistes de la télévision, est décédée à 93 ans

Barbara Walters, qui a brisé les barrières pour les femmes en tant que première co-animatrice de l’émission “Today” et première femme présentatrice d’un programme d’information du soir sur le réseau, et qui, en tant qu’intervieweuse de célébrités, en est devenue une elle-même, contribuant à brouiller la frontière entre nouvelles et divertissements, est décédé vendredi. Elle avait 93 ans.

Sa mort a été rapportée par ABC News, où elle était une présentatrice de longue date et a créé “The View”.

Mme Walters a passé plus de 50 ans devant la caméra et, jusqu’à l’âge de 84 ans, a continué à apparaître dans “The View”. Dans des entretiens individuels, elle était surtout connue pour se plonger, avec une insistance distinguée, dans la vie privée et les états émotionnels des stars de cinéma, des chefs d’État et d’autres sujets de premier plan.

Mme Walters a d’abord fait sa marque dans l’émission “Today” sur NBC, où elle a commencé à apparaître régulièrement devant la caméra en 1964 ; elle a été officiellement nommée co-animatrice une décennie plus tard. Son succès a ouvert la porte à de futures ancres de réseau comme Jane Pauley, Katie Couric et Diane Sawyer.