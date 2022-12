Barbara Walters, superstar et pionnière de l’information télévisée, décède à 93 ans

Barbara Walters, pionnière en tant que première femme superstar des informations télévisées, est décédée, selon ABC News. Elle avait 93 ans.

Sa cause de décès n’était pas connue dans l’immédiat. D’autres détails, comme l’endroit où elle est décédée, n’ont pas été immédiatement publiés.

Walters a fait la une des journaux en 1976 en tant que première présentatrice de nouvelles du réseau féminin, avec un salaire annuel sans précédent de 1 million de dollars.

Pendant plus de trois décennies à ABC, et avant cela à NBC, les interviews exclusives de Walters avec des personnalités célèbres et puissantes lui ont valu un statut de célébrité qui se classait avec le leur.

Son dynamisme était légendaire alors qu’elle concourait pour chaque grand “get” dans un monde bourré de rivaux de plus en plus nombreux, y compris des femmes journalistes qui avaient suivi la piste qu’elle avait tracée.

En tant qu’entreprise parallèle très réussie, elle a créé et est apparue dans un talk-show de jour sur ABC, “The View”. En mai 2014, elle a enregistré sa dernière apparition sur “The View” pour marquer la fin de sa carrière à la télévision, mais elle a ensuite animé des émissions spéciales occasionnelles.

