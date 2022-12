Barbara Walters, pionnière de l’information et créatrice de “The View”, décède – Shaw Local

NEW YORK – NEW YORK (AP) – Barbara Walters, l’intrépide intervieweuse, présentatrice et animatrice de programme qui a ouvert la voie en tant que première femme à devenir une superstar du journal télévisé au cours d’une carrière remarquable par sa durée et sa variété, est décédé. Elle avait 93 ans.

ABC a fait irruption dans son émission pour annoncer la mort de Walters à l’antenne vendredi soir.

« Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle était une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes », a également déclaré sa publiciste Cindi Berger dans un communiqué, ajoutant que Walters est décédée paisiblement dans sa maison de New York.

Un porte-parole d’ABC n’a pas fait de commentaire immédiat vendredi soir au-delà du partage d’un déclaration de Bob Igerle PDG de la société mère d’ABC, The Walt Disney Company.

“Barbara était une véritable légende, une pionnière non seulement pour les femmes dans le journalisme mais pour le journalisme lui-même”, a déclaré Iger.

Pendant près de quatre décennies à ABC, et avant cela à NBC, les entretiens exclusifs de Walters avec des dirigeants, des membres de la royauté et des artistes lui ont valu un statut de célébrité qui se classait avec le leur, tout en la plaçant à l’avant-garde de la tendance qui a fait des stars des journalistes de télévision.

Vers la fin de sa carrière, elle a donné une nouvelle tournure à l’infodivertissement avec “The View”, un kaffee klatsch ABC en direct en semaine avec un panel entièrement féminin pour qui n’importe quel sujet était sur la table et qui accueillait des invités allant des leaders mondiaux aux idoles adolescentes. Avec cette aventure parallèle et ce succès inattendu, Walters considérait “The View” comme le “dessert” de sa carrière.

Une déclaration de l’émission indique que Walters a créé “The View” en 1997 “pour défendre les voix des femmes”.

“Nous sommes fiers de faire partie de son héritage”, indique le communiqué.

Walters a fait la une des journaux en 1976 en tant que première présentatrice de nouvelles du réseau féminin, avec un salaire sans précédent de 1 million de dollars qui a fait haleter. Son dynamisme était légendaire alors qu’elle rivalisait – non seulement avec des réseaux rivaux, mais avec des collègues de son propre réseau – pour chaque grand «get» dans un monde bourré de plus en plus d’intervieweurs, y compris des femmes journalistes qui suivaient sa piste.

“Je ne m’attendais pas à ça !” Walters a déclaré en 2004, faisant le bilan de son succès. « J’ai toujours pensé que je serais écrivain pour la télévision. Je n’aurais même jamais pensé que je serais devant une caméra.

Le président Barack Obama apparaît dans l’émission télévisée d’ABC “The View” à New York, lundi. De gauche à droite, Whoopi Goldberg, Barbara Walters, la présidente, Joy Behar, Sherri Shepherd et Elisabeth Hasselbeck. (photo AP)

Mais elle était naturelle devant la caméra, en particulier lorsqu’elle posait aux notables des questions brûlantes.

“Je n’ai pas peur quand j’interviewe, je n’ai pas peur !” Walters a déclaré à l’Associated Press en 2008.

D’une voix qui n’a jamais perdu la trace de son accent natal de Boston ou de sa substitution de Ws-for-Rs, Walters a lancé des questions directes et parfois vertigineuses, souvent enrobées de sucre avec une livraison feutrée et révérencielle.

« Hors écran, vous aimez-vous ? » elle a demandé une fois à l’acteur John Wayne, tandis qu’on a demandé à Lady Bird Johnson si elle était jalouse de la réputation d’homme à femmes de son défunt mari.

En mai 2014, elle a enregistré son dernier épisode de “The View” au milieu d’une grande cérémonie mettre fin à une carrière de cinq décennies à la télévision (bien qu’elle a continué à faire des apparitions occasionnelles à la télévision ). Lors d’une pause publicitaire, une foule de femmes de presse télévisées auxquelles elle avait ouvert la voie – dont Diane Sawyer, Katie Couric, Robin Roberts et Connie Chung – ont posé pour un portrait de groupe.

“Je dois m’en souvenir les mauvais jours”, a déclaré calmement Walters, “parce que c’est le meilleur.”

Sa carrière a commencé sans de tels soupçons de majesté.

Walters est diplômée du Sarah Lawrence College en 1943 et a finalement décroché une affectation «temporaire» dans les coulisses de «Today» en 1961. Peu de temps après, ce qui était considéré comme la place symbolique de la femme parmi les huit écrivains du personnel s’est ouvert. Walters a obtenu le poste et a commencé à faire des apparitions occasionnelles à l’antenne avec des histoires décalées telles que “Une journée dans la vie d’une nonne” ou les tribulations d’un lapin Playboy. Pour ce dernier, elle a enfilé des oreilles de lapin et des talons hauts pour travailler au Playboy Club.

Comme elle apparaissait plus fréquemment, elle s’est épargnée le titre de « ‘Today’ Girl’ » qui avait été attaché à ses prédécesseurs. Mais elle a dû payer sa cotisation, sprintant parfois entre les entretiens pour faire des publicités sur la nourriture pour chiens.

Elle a eu le premier entretien avec Rose Kennedy après l’assassinat de son fils, Robert, ainsi qu’avec la princesse Grace de Monaco et le président Richard Nixon. Elle a voyagé en Inde avec Jacqueline Kennedy, en Chine avec Nixon et en Iran pour couvrir la soirée de gala du shah. Mais elle fait face à un revers en 1971 avec l’arrivée d’un nouvel animateur, Frank McGee, qui insiste pour qu’elle attende qu’il lui pose trois questions avant de pouvoir ouvrir la bouche lors d’entretiens avec des “personnes puissantes”.

Bien qu’elle ait acquis le statut de célébrité à part entière, le monde des célébrités lui était familier même lorsqu’elle était petite fille. Son père était un agent de réservation d’origine anglaise qui a transformé une vieille église de Boston en boîte de nuit. Lou Walters a ouvert d’autres clubs à Miami et à New York, et la jeune Barbara a passé ses soirées avec des habitués tels que Joseph Kennedy et Howard Hughes.

C’était le bon temps. Mais son père a fait et perdu des fortunes dans un cycle vertigineux qui lui a appris que le succès risquait toujours d’être arraché et qu’on ne pouvait ni lui faire confiance ni en profiter.

Sentant une plus grande liberté et des opportunités qui l’attendaient en dehors du studio NBC, elle a pris la route pour produire des interviews plus exclusives, notamment avec le chef de cabinet de Nixon, HR Haldeman.

En 1976, elle avait obtenu le titre de co-animatrice “Aujourd’hui” et gagnait 700 000 $ par an. Mais quand ABC l’a signée pour un contrat de 5 millions de dollars sur cinq ans, elle a été qualifiée de “bébé à un million de dollars”.

Les rapports n’ont pas noté que ses tâches seraient réparties entre la division de divertissement du réseau et ABC News, puis embourbées à la troisième place. Pendant ce temps, Harry Reasoner, son co-présentateur chevronné de “ABC Evening News”, aurait été mécontent de son salaire et de son orientation vers les célébrités.

Ce n’était pas seulement la relation fragile avec son co-présentateur qui a causé des problèmes à Walters.

La comédienne Gilda Radner l’a satirisée sur “Saturday Night Live” en tant que commentatrice rhotacistique nommée “Baba Wawa”. Et après son entretien avec un président nouvellement élu, Jimmy Carter, dans lequel Walters a dit à Carter “soyez sage avec nous”, le correspondant de CBS, Morley Safer, l’a publiquement ridiculisée comme “la première femme pape bénissant le nouveau cardinal”.

C’était une période qui semblait marquer la fin de tout ce pour quoi elle avait travaillé, se souviendra-t-elle plus tard.

“Je pensais que tout était fini : ‘Comme c’est stupide de ma part d’avoir quitté NBC !'”

Mais le salut est arrivé sous la forme d’un nouveau patron : le président d’ABC News, Roone Arledge, l’a déplacée hors du créneau de co-présentateur et dans des projets spéciaux. Pendant ce temps, elle a trouvé le succès avec ses émissions spéciales trimestrielles aux heures de grande écoute. Elle est devenue une collaboratrice fréquente du magazine d’information “20/20”, puis co-animatrice. Un favori éternel était sa critique des «10 personnes les plus fascinantes» de l’année.

En 2004, lorsqu’elle a quitté “20/20”, elle avait enregistré plus de 700 interviews, allant de Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Mouammar Kadhafi, à Michael Jackson, Erik et Lyle Menendez et Elton John. Son entretien de deux heures avec Monica Lewinsky en 1999, chronométré sur les mémoires de l’ancienne stagiaire de la Maison Blanche sur sa liaison avec le président Bill Clinton, a attiré plus de 70 millions de téléspectateurs.

Lewinsky a tweeté qu’elle a déjeuné avec Walters il y a quelques années où “bien sûr, elle était charmante, pleine d’esprit et certaines de ses questions étaient toujours son style d’interview signature”.

L’une des favorites de Walters était Katharine Hepburn, bien qu’un échange en 1981 ait conduit à l’une de ses questions les plus ridiculisées : “Quel genre d’arbre êtes-vous ?” (Walters objectera plus tard que la question était parfaitement raisonnable dans le contexte de leur conversation).

Walters s’est déclarée coupable d’être parfois “terriblement sentimentale” et était célèbre pour avoir fait pleurer ses sujets, avec Oprah Winfrey et Ringo Starr parmi les excréteurs les plus célèbres.

Mais son travail a également reçu des éloges. Elle a remporté un Peabody Award pour son entretien avec Christopher Reeve peu après l’accident d’équitation de 1995 qui l’a laissé paralysé.

Le premier mariage de Walters avec l’homme d’affaires Bob Katz a été annulé après un an. Son mariage en 1963 avec le propriétaire du théâtre Lee Guber, avec qui elle a adopté une fille, s’est soldé par un divorce après 13 ans. Son mariage de cinq ans avec le producteur Merv Adelson s’est terminé par un divorce en 1990. Walters a écrit un best-seller de 2008, “Audition”, qui a surpris les lecteurs en révélant une “affaire longue et mouvementée” dans les années 1970 avec le sénateur américain marié Edward Brooke. .

L’auto-divulgation de Walters a atteint une autre référence en mai 2010 lorsqu’elle a fait une annonce sur “The View” que, quelques jours plus tard, elle subirait une chirurgie cardiaque. Elle présenterait son opération réussie – et celles d’autres notables, dont Clinton et David Letterman – dans une émission spéciale aux heures de grande écoute.

Walters laisse dans le deuil sa fille, Jacqueline Danforth.

« J’espère qu’on se souviendra de moi comme d’un journaliste bon et courageux. J’espère que certaines de mes interviews n’ont pas créé l’histoire, mais ont été témoins de l’histoire, bien que je sache que ce titre a été utilisé”, a déclaré Walters à l’AP lors de sa retraite de “The View”. “Je pense que quand je regarde ce que j’ai fait, j’ai un grand sentiment d’accomplissement. Je ne veux pas paraître fier et hautain, mais je pense que j’ai eu une carrière merveilleuse et je suis tellement ravi de l’avoir fait.

Moore, un écrivain de télévision de longue date d’Associated Press qui a pris sa retraite en 2017, était le principal auteur de cette nécrologie. Les journalistes d’Associated Press Stefanie Dazio et Alicia Rancilio ont contribué à ce rapport.

