Barbara Walters, journaliste et légende de la télévision, décède à 93 ans

Barbara Walters, journaliste, légende de la télévision et animatrice pionnière, est décédée à l’âge de 93 ans.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Robert Iger, le PDG de la Walt Disney Company, a déclaré que Walters était décédée vendredi chez elle à New York.

“C’était une journaliste unique en son genre qui a décroché bon nombre des interviews les plus importantes de notre époque, des chefs d’État et des dirigeants de régimes aux plus grandes célébrités et icônes du sport”, indique le communiqué d’Iger.

J’ai une triste nouvelle à partager aujourd’hui. Barbara Walters est décédée ce soir chez elle à New York. pic.twitter.com/fxSyU6BQk4 – Robert Iger (@RobertIger) 31 décembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

“Barbara Walters est décédée paisiblement dans sa maison entourée de ses proches. Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle a été une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes », a déclaré la publiciste Cindi Berger dans un communiqué à l’Associated Press.

Walters a fait la une des journaux en 1976 en tant que première présentatrice de nouvelles du réseau féminin.

Elle laisse dans le deuil sa fille unique, Jacqueline Danforth.

Barbara Walters était une institution américaine. En tant que première présentatrice de nouvelles nationales, elle a ouvert la porte à des possibilités infinies pour tant de filles qui voulaient travailler à la télévision, moi y compris. Son impact ne peut être surestimé. Tu vas me manquer, Barbara. Merci pour tout. pic.twitter.com/HokDilM6Rj – Lynda Carter (@RealLyndaCarter) 31 décembre 2022

Tellement triste d’apprendre le décès de Barbara Walters. Quel honneur de partager l’ensemble@ABCavec l’inimitable pionnier quand j’ai rejoint @abc2020. Je n’oublierai jamais l’appel téléphonique lorsqu’elle m’a demandé de rejoindre le programme révolutionnaire. pic.twitter.com/0zKgKxmayY – Deborah Roberts (@DebRobertsABC) 31 décembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Repose en paix, Barbara Walters. Merci de m’avoir aidé à trouver ma voix. pic.twitter.com/w6V5KhqMlC – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 31 décembre 2022

Plus à venir.