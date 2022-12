Barbara Walters, journaliste de télévision pionnière, décède à 93 ans

Barbara Walters, une journaliste de télévision pionnière qui a été la première femme à animer un journal télévisé du soir, est décédée à 93 ans.

Walters est décédée vendredi chez elle à New York, a déclaré le PDG de Disney, Robert Iger, dans un tweeter Vendredi soir.

“Barbara était une véritable légende, une pionnière non seulement pour les femmes dans le journalisme mais pour le journalisme lui-même”, a déclaré Iger dans un communiqué. “C’était une journaliste unique en son genre qui a décroché bon nombre des interviews les plus importantes de notre époque, des chefs d’État aux plus grandes célébrités et icônes du sport.”

“Barbara Walters est décédée paisiblement dans sa maison entourée de ses proches. Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle a été une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes”, a déclaré sa publiciste Cindi Berger dans un communiqué.

Sa mort a également été annoncée vendredi soir par ABC, le réseau où elle a travaillé pendant près de quatre décennies. Ses entretiens avec des élus, des chefs d’État et des artistes hollywoodiens ont également conféré à Walters un statut de célébrité. En plus d’animer les programmes d’information Today de NBC et 20/20 d’ABC, elle était bien connue pour ses émissions spéciales fréquentes telles que son émission annuelle des 10 personnes les plus fascinantes.

Walters a commencé sa carrière dans la télédiffusion en 1961 en tant que chercheuse et écrivaine dans l’émission Today de NBC avant de devenir co-animatrice en 1974. Elle a fait la une des journaux en 1976 avec son passage à ABC, où elle a été nommée la première femme présentatrice de nouvelles du réseau. Son contrat de cinq ans lui a versé un salaire sans précédent de 1 million de dollars.

Elle était célèbre pour poser des questions personnelles et approfondies à ses invités, qui devenaient souvent émotifs et commençaient à pleurer devant la caméra. Au cours de sa riche carrière, elle a interviewé tous les présidents américains en exercice, de Richard Nixon à Barack Obama, des chefs d’État tels que le président cubain Fidel Castro, le président égyptien Anouar Sadate, le Premier ministre britannique Margaret Thatcher et le Shah d’Iran, ainsi que des artistes. comme Lucille Ball, Grace Kelly et John Wayne – sa dernière interview télévisée avant sa mort trois mois plus tard.

Elle était également connue pour son zézaiement, un trouble de la parole qui a cimenté sa position d’icône culturelle lorsqu’elle a été parodiée dans les années 1970 en tant que Baba Wawa par la regrettée comédienne Gilda Radner dans le célèbre sketch de Saturday Night Live.

En 2014, Walters a pris sa retraite de The View, un talk-show télévisé matinal qu’elle a créé en 1997, mettant fin à une carrière de 53 ans dans le journalisme audiovisuel qui lui a valu 12 prix Emmy.