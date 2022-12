Barbara Walters, journaliste américaine pionnière et créatrice de The View, décédée à 93 ans

Barbara Walters, l’intrépide intervieweuse, présentatrice et animatrice américaine qui a ouvert la voie en tant que première femme à devenir une superstar de l’information télévisée au cours d’une carrière sur le réseau remarquable par sa durée et sa variété, est décédée. Elle avait 93 ans.

La mort de Walters a été annoncée par ABC sur les ondes vendredi soir et aussi par son publiciste.

“Barbara Walters est décédée paisiblement dans sa maison entourée de ses proches. Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle a été une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes”, a déclaré la publiciste Cindi Berger dans un communiqué.

Pendant près de quatre décennies à ABC, et avant cela à NBC, les entretiens exclusifs de Walters avec des dirigeants, des membres de la royauté et des artistes lui ont valu un statut de célébrité qui se classait avec le leur, tout en la plaçant à l’avant-garde de la tendance du journalisme audiovisuel qui a fait des stars des journalistes de télévision et a amené les programmes d’information dans la course aux cotes d’écoute plus élevées.

Walters a fait la une des journaux en 1976 en tant que première présentatrice de nouvelles du réseau féminin, avec un salaire annuel sans précédent d’un million de dollars américains qui a suscité des halètements et des critiques (alors que perdues dans le tollé, ses fonctions supplémentaires s’étendaient au-delà des nouvelles).

REGARDER | George Stroumboulopoulos interviewe Barbara Walters : Pendant plus de quatre décennies, elle a été la reine de l’interview télévisée à grande échelle.

Son dynamisme était légendaire alors qu’elle rivalisait – non seulement avec des réseaux rivaux, mais avec des collègues de son propre réseau – pour chaque grand “get” dans un monde bourré de plus en plus d’intervieweurs, y compris des femmes journalistes qui avaient suivi la piste qu’elle avait tracée.

En tant qu’entreprise parallèle très réussie, elle a créé et est apparue dans un talk-show de jour sur ABC, La vue. En mai 2014, elle a enregistré sa dernière apparition sur La vue pour marquer la fin de sa carrière à la télévision, mais elle a ensuite animé des émissions spéciales occasionnelles.

“Je ne m’attendais pas à ça !” Walters a déclaré en 2004, prenant la mesure de son succès. “J’ai toujours pensé que je serais un écrivain pour la télévision. Je n’ai même jamais pensé que je serais devant une caméra.”

Mais elle était naturelle devant la caméra, surtout lorsqu’elle posait des questions aux notables.

“Je n’ai pas peur quand j’interviewe, je n’ai pas peur !” Walters a déclaré à l’Associated Press en 2008.

Walters laisse dans le deuil sa fille unique, Jacqueline Danforth.