Barbara Walters, journaliste américaine pionnière et créatrice de The View, décédée à 93 ans

Barbara Walters, l’intrépide intervieweuse, présentatrice et animatrice américaine qui a ouvert la voie en tant que première femme à devenir une superstar de l’information télévisée au cours d’une carrière sur le réseau remarquable par sa durée et sa variété, est décédée. Elle avait 93 ans.

La mort de Walters a été annoncée par ABC sur les ondes vendredi soir et aussi par son publiciste.

“Barbara Walters est décédée paisiblement dans sa maison entourée de ses proches. Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle a été une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes », a déclaré la publiciste Cindi Berger dans un communiqué.

Un porte-parole d’ABC n’a pas fait de commentaire immédiat vendredi soir au-delà du partage d’une déclaration de Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company, propriétaire d’ABC.

Pendant près de quatre décennies à ABC, et avant cela à NBC, les entretiens exclusifs de Walters avec des dirigeants, des membres de la royauté et des artistes lui ont valu un statut de célébrité qui se classait avec le leur, tout en la plaçant à l’avant-garde de la tendance du journalisme audiovisuel qui a fait des stars des journalistes de télévision et a amené les programmes d’information dans la course aux cotes d’écoute plus élevées.

J’ai une triste nouvelle à partager aujourd’hui. Barbara Walters est décédée ce soir chez elle à New York. @RobertIger

Walters a fait la une des journaux en 1976 en tant que première présentatrice de nouvelles du réseau féminin, avec un salaire annuel sans précédent d’un million de dollars américains qui a suscité des halètements et des critiques (alors que perdues dans le tollé, ses fonctions supplémentaires s’étendaient au-delà des nouvelles).

Son dynamisme était légendaire alors qu’elle rivalisait – non seulement avec des réseaux rivaux, mais avec des collègues de son propre réseau – pour chaque grand « get » dans un monde rempli de plus en plus d’intervieweurs, y compris des femmes journalistes qui avaient suivi la piste qu’elle avait tracée.

“Je ne m’attendais pas à ça !” Walters a déclaré en 2004, prenant la mesure de son succès. « J’ai toujours pensé que je serais écrivain pour la télévision. Je n’aurais même jamais pensé que je serais devant une caméra.

Mais elle était naturelle devant la caméra, surtout lorsqu’elle posait des questions aux notables.

REGARDER | George Stroumboulopoulos interviewe Barbara Walters : Pendant plus de quatre décennies, elle a été la reine de l’interview télévisée à grande échelle.

“Je n’ai pas peur quand j’interviewe, je n’ai pas peur !” Walters a déclaré à l’Associated Press en 2008.

D’une voix qui n’a jamais perdu la trace de son accent natal de Boston ou de sa substitution de Ws-for-Rs, Walters a lancé des questions directes et parfois vertigineuses à chaque sujet, les enrobant souvent d’un discours feutré et révérencieux.

« Hors écran, vous aimez-vous ? » elle a demandé une fois à l’acteur John Wayne, tandis qu’on a demandé à Lady Bird Johnson si elle était jalouse de la réputation d’homme à femmes de son défunt mari.

The View était son “dessert” de carrière

Vers la fin de sa carrière, en 1997, elle a donné une nouvelle tournure à l’infodivertissement avec La vueun kaffee klatsch en direct sur ABC en semaine avec un panel entièrement féminin pour qui n’importe quel sujet était sur la table et qui accueillait des invités allant des leaders mondiaux aux idoles adolescentes.

Une entreprise parallèle et un succès inattendu, Walters considérait La vue le « dessert » de sa carrière.

Walters, à gauche, et d’autres animateurs de The View sont vus sur le plateau avec le président américain de l’époque, Barack Obama, à New York en juillet 2010. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

En mai 2014, elle a enregistré son dernier épisode de La vue au milieu de nombreuses cérémonies et d’un rassemblement de dizaines de sommités pour mettre fin à une carrière de cinq décennies à la télévision (bien qu’elle ait continué à faire des apparitions occasionnelles à la télévision par la suite).

Pendant une pause publicitaire, une foule de femmes de presse télévisées pour lesquelles elle avait ouvert la voie – dont Diane Sawyer, Katie Couric, Robin Roberts et Connie Chung – ont posé avec elle pour un portrait de groupe.

“Je dois m’en souvenir les mauvais jours”, a déclaré calmement Walters, “parce que c’est le meilleur.”

Premiers obstacles

Sa carrière a commencé sans de tels signes de majesté.

En 1961, NBC l’engage pour un projet d’écriture à court terme sur le Àspectacle du jour. Peu de temps après, ce qui était considéré comme la place de la femme symbolique parmi les huit écrivains du personnel s’est ouvert, et Walters a obtenu le poste.

Puis elle a commencé à faire des apparitions ponctuelles à l’antenne avec des histoires décalées comme « Une journée dans la vie d’une nonne » ou les tribulations d’un lapin Playboy. Pour ce dernier, elle a enfilé des oreilles de lapin et des talons hauts pour travailler au Playboy Club.

Walters interviewe le dirigeant cubain Fidel Castro à La Havane en mai 1975. (The Associated Press)

Comme Walters est apparu plus fréquemment, elle a été épargnée du titre de Aujourd’hui Fille qui avait été attachée à ses prédécesseurs féminins symboliques. Mais elle a dû payer sa cotisation, courant parfois à travers le Aujourd’hui mis entre les entretiens pour faire des publicités d’aliments pour chiens.

Elle a eu le premier entretien avec Rose Kennedy après l’assassinat de son fils, Robert, ainsi qu’avec la princesse Grace de Monaco, le président Richard Nixon et bien d’autres. Elle a voyagé en Inde avec Jacqueline Kennedy, en Chine avec Nixon et en Iran pour couvrir la soirée de gala du shah.

Mais elle fait face à un revers en 1971 avec l’arrivée d’un nouvel animateur, Frank McGee. Bien qu’ils puissent partager le bureau, il a insisté pour qu’elle attende qu’il lui pose trois questions avant de pouvoir ouvrir la bouche lors d’entretiens conjoints avec des “personnes puissantes”.

“Bébé à un million de dollars”

Sentant qu’une plus grande liberté et des opportunités l’attendaient en dehors du studio, elle a pris la route et a produit des interviews plus exclusives pour le programme, y compris le chef de cabinet de Nixon, HR Haldeman.

En 1976, elle avait obtenu le titre de Aujourd’hui coanimait et gagnait 700 000 $US par année. Mais quand ABC l’a signée pour un contrat de 5 millions de dollars sur cinq ans, le chiffre du salaire l’a qualifiée de “bébé à un million de dollars”.

Les rapports sur son accord n’ont pas noté que ses tâches seraient réparties entre la division de divertissement du réseau (pour laquelle elle devait faire des entretiens spéciaux) et ABC News, alors embourbée à la troisième place. Pendant ce temps, Harry Reasoner, son aguerri Nouvelles du soir ABC co-présentatrice, aurait été mécontente de son salaire élevé et de son orientation vers la célébrité.

Walters est montré avec son co-présentateur d’ ABC Evening News Harry Reasoner en octobre 1976. (The Associated Press)

“Harry ne voulait pas de partenaire”, a résumé Walters. “Même s’il était affreux avec moi, je ne pense pas qu’il me détestait.”

Ce n’était pas seulement la relation fragile avec son co-présentateur qui a causé des problèmes à Walters.

La comédienne Gilda Radner l’a satirisée sur le nouveau Saturday Night Live en tant que commentateur rhotacistique nommé “Baba Wawa”.

Barbara Walters était une institution américaine. En tant que première présentatrice de nouvelles nationales, elle a ouvert la porte à des possibilités infinies pour tant de filles qui voulaient travailler à la télévision, moi y compris. Son impact ne peut être surestimé. Tu vas me manquer, Barbara. Merci pour tout. pic.twitter.com/HokDilM6Rj —@RealLyndaCarter

Et après son entretien avec un président nouvellement élu, Jimmy Carter, dans lequel Walters a dit à Carter “soyez sage avec nous”, le correspondant de CBS, Morley Safer, l’a publiquement ridiculisée comme “la première femme pape bénissant le nouveau cardinal”.

C’était une période qui semblait marquer la fin de tout ce pour quoi elle avait travaillé, se souviendra-t-elle plus tard.

“Je pensais que tout était fini: ‘Comme c’est stupide de ma part d’avoir jamais quitté NBC!”‘

Walters serre la main du président russe Vladimir Poutine au Kremlin en novembre 2001. (Mikhail Metzel/Associated Press)

Mais le salut est arrivé sous la forme d’un nouveau patron, le président d’ABC News, Roone Arledge, qui l’a déplacée hors du créneau de co-présentatrice et dans des projets spéciaux pour ABC News.

Pendant ce temps, elle a trouvé le succès avec ses émissions spéciales trimestrielles aux heures de grande écoute. Elle est devenue une collaboratrice fréquente du magazine d’actualités d’ABC 20/20, s’associant à Hugh Downs, alors animateur, et en 1984, elle devint co-animatrice. Un favori éternel était sa critique de l’année 10 personnes les plus fascinantes.

Walters laisse dans le deuil sa fille unique, Jacqueline Danforth.