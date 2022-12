Barbara Walters est morte à 93 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Diffuseur légendaire Barbara Walters a signé pour la dernière fois. Présentateur de télévision emblématique, journaliste, créateur et animateur de La vue est mort, ABC Nouvelles confirmé le vendredi 30 décembre. Barbara avait 93 ans. Une force de la nature dont le bob blond coiffé et la voix régulière étaient un incontournable dans des émissions comme Aujourd’hui, 20/20, et Nouvelles du soir ABC, Barbara a interviewé certaines des personnes les plus influentes du siècle dernier, de Fidel Castro et Donald Trump à Fred Astaire et Michael Jackson.

Née en 1929 à Boston, Massachusetts, la carrière télévisuelle de Barbara a commencé alors qu’elle venait juste d’obtenir son diplôme du Sarah Lawrence College de Bronxville, New York en 1951. Après un bref passage dans la publicité, Barbara a rejoint sa filiale NBC locale, et le reste appartenait à l’histoire. . Elle a rejoint le Aujourd’hui équipe de rédaction en 1961, et peu de temps après, elle a été embauchée en tant que “Today Girl”, un rôle à l’antenne impliquant généralement un joli visage lisant des publicités. Mais la pionnière Barbara a élargi le rôle, gagnant sa place en tant que journaliste réfléchie et intelligente et puissante présence dans la salle de rédaction. En 1974, elle avait été nommée co-animatrice de Aujourd’hui, et en 1975, elle a remporté son premier Emmy pour son travail.

Connue pour son style de questionnement direct et honnête et son attitude calme, Barbara est devenue extrêmement populaire sur ABC. 20/20 programme dans les années 1970, hébergeant finalement son propre Barbara Walters Spéciaux, où elle a mené des interviews en direct avec des célébrités comme Barbra Streisand, Monsieur Laurence Olivier et Betty White. Elle a aidé à créer le talk-show de jour La vue en 1997, où Barbra et les co-hôtes originaux Étoile Jones, Joie Behar, Debbie Matenopoulos, et modérateur Meredith Viera discuté d’opinions sur des questions d’actualité et interviewé des invités. Bien que Barbara se soit retirée du programme en 2015, le talk-show est resté très populaire.

La vie personnelle unique de Barbara comprenait trois maris et quatre mariages différents. Elle a épousé son premier mari Robert Henri Katz en 1955 au début de sa carrière, mais leur romance éphémère se termina par une annulation en 1958. Barbara épousa son deuxième mari, producteur de théâtre Lee Guberen 1963, et après une lutte pour concevoir sa fille adoptive Jacqueline Dena Guber en 1968. Le couple s’est séparé après 13 ans de mariage en 1976. C’était le dernier mari de Barbara pour qui deux fois était le charme… en quelque sorte. Barbara a rencontré le PDG de la télévision Merv Adelson un rendez-vous à l’aveugle qui a dû se dérouler de manière fracassante ; le couple s’est marié en 1981. Après avoir divorcé en 1984, ils ont tenté de raviver leur romance, se remariant même en 1986. Mais en 1982, le couple s’était à nouveau séparé, bien que Barbara ait dit au New York Times feu Merv était un “homme gentil et doux” et le couple “est resté ami longtemps après leur mariage”.

Bien qu’elle ait officiellement pris sa retraite de l’animation télévisée en 2014, la richesse des interviews classiques de Barbara et son influence sur le style et le format de la télévision dureront bien au-delà de sa vie. HollywoodLa Vie envoie nos plus sincères condoléances aux amis et à la famille de l’étoile lumineuse.

