Barbara Walters est connue comme une pionnière du journalisme

Barbara Walters, décédée vendredi à l’âge de 93 ans, est restée dans les mémoires pour son journalisme tenace qui a ouvert la voie aux femmes dans l’industrie.

Alors que la nouvelle de sa mort se répandait, des souvenirs et des hommages à Mme Walters ont inondé les médias sociaux.

Robert A. Iger, directeur général de la Walt Disney Company, propriétaire d’ABC News, a déclaré sur Twitter que Mme Walters “était une véritable légende, une pionnière non seulement pour les femmes dans le journalisme mais pour le journalisme lui-même”.

Des journalistes de tout le pays ont rappelé vendredi soir l’effet que Mme Walters a eu sur leur carrière, directement et indirectement. Beaucoup ont noté à quel point ses interviews étaient des modèles de bonnes pratiques journalistiques. D’autres se sont émerveillés de la bravoure dont elle a fait preuve lorsqu’elle s’est assise à côté de certaines des personnes les plus puissantes du monde. Et beaucoup ont décrit Mme Walters comme une «pionnière» qui a aidé à tracer la voie pour les femmes dans l’industrie de l’information.

David Muir, présentateur pour ABC News, a écrit sur Twitter que “si souvent nous jetons les mots icône, légende, pionnier – mais Barbara Walters était tout cela.” Il a ajouté que “par-dessus tout, Barbara Walters était courageuse”. Robin Roberts, présentateur de “Good Morning America”, m’a dit qu’elle était “à jamais reconnaissante pour son exemple stellaire et pour son amitié”.