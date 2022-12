Barbara Walters, animatrice de télévision pionnière, décédée à 93 ans: ABC News

La journaliste de télévision emblématique Barbara Walters est décédée à 93 ans, a rapporté vendredi son ancien employeur ABC News.

Walters est devenue la première femme à animer une émission de nouvelles du soir aux États-Unis en 1976. Elle a ensuite co-animé “20/20” sur ABC et, en 1997, a lancé “The View”.

Robert Iger, PDG de la société mère ABC Walt Disney , a publié une déclaration qualifiant Walters de “cher ami”.

“Barbara était une véritable légende, une pionnière non seulement pour les femmes dans le journalisme mais pour le journalisme lui-même”, a déclaré Iger. “C’était une journaliste unique en son genre qui a décroché bon nombre des interviews les plus importantes de notre époque, des chefs d’État et des dirigeants de régimes aux plus grandes célébrités et icônes du sport.”

