Parfois, elle était une spectatrice innocente. Dans «Le village des damnés» (1960), elle a été imprégnée de mystérieux rayons extraterrestres et a eu un fils – un bel enfant blond sans émotion dont les yeux brillants pouvaient tuer.

Elle était à la merci de Christopher Lee dans «Dracula: Prince of Darkness» (1966), bien qu’avant la fin, elle avait ses propres crocs. (En fait, elle a accidentellement avalé l’un d’entre eux en filmant sa scène de mort, qu’elle considérait comme l’un de ses plus beaux moments.)

Cette nécrologie fait partie d’une série sur les personnes décédées dans la pandémie de coronavirus. En savoir plus sur les autres ici.

Barbara Teresa Kowin est née le 13 février 1932 à Harrow, en Angleterre, dans le Grand Londres. Après être apparue dans une production de lycée de Gilbert et Sullivan «Les Gondoliers», elle a décidé de devenir actrice et a commencé le mannequinat pour surmonter sa timidité.

Ses débuts au cinéma ont été un peu dans « Man in Hiding » (1953), un drame policier. Elle a tellement apprécié ses vacances en Italie en 1955 qu’elle y est restée deux ans et y a fait des films. Quand les Italiens ont eu du mal à prononcer Kowin, elle s’est rebaptisée Shelley.

Faire «Cat Girl» à la maison en Angleterre l’a amenée à devenir une grande dame de l’horreur. La plupart de ses photos les plus connues étaient pour Films de marteau, le studio londonien responsable des classiques de l’horreur, dont «The Mummy» et «The Curse of Frankenstein».

Mais souvent, il n’y avait pas de monstres à l’écran. Elle a joué près d’une centaine d’autres rôles au cinéma et à la télévision. Elle était Mme Gardiner, la tante sage des sœurs Bennet, dans une version mini-série 1980 de «Orgueil et préjugés». Elle est apparue dans «Doctor Who», «The Saint», «The Avengers» et «Eastenders».

Elle a fait des apparitions dans des séries américaines du milieu du siècle, notamment «Route 66» et «Bachelor Father». Et elle a eu une carrière sur scène en tant que membre de la Royal Shakespeare Company dans les années 1970. Son dernier rôle à l’écran était dans «Uncle Silas» (1989), une mini-série avec Peter O’Toole.

Mais les films d’horreur – son dernier était « Quatermass et la fosse»(1967), un artefact vieux d’environ cinq millions d’années – étaient son héritage.

«Ils m’ont construit une base de fans, et je suis très touchée que les gens viennent demander mon autographe», a déclaré Mme Shelley au magazine Express en 2009. «Toutes les autres choses que j’ai faites, personne ne se souvient.