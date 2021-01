Barbara Shelley a été saluée comme « la principale dame numéro un » de Hammer Horror après sa mort après avoir contracté un coronavirus.

L’actrice britannique de 88 ans a été la star de films des années 50 et 60, dont The Gorgon, face à Peter Cushing et Christopher Lee; Dracula, Prince Of Darkness et Rasputin The Mad Monk, tous deux avec Lee.

Elle est également apparue dans le Docteur Who épisode Planet Of Fire, mettant en vedette Peter Davison en tant que cinquième docteur, et était connu pour des rôles télévisés dans des séries telles que The Saint, The Avengers, The Borgias, Blake’s 7 et Crown Court, et a ensuite joué Hester Samuels dans EastEnders.

Image:

Shelley dans Village Of The Damned en 1960, avec Martin Stephens et George Sanders. Pic: Moviestore / Shutterstock



Son agent, Thomas Bowington, a déclaré: «Elle était vraiment la principale dame numéro un de Hammer et la reine technicolor de Hammer.

«À l’écran, elle pourrait être calmement méchante. Elle passe de la beauté sculpturale à la folie animale.

« Elle était régulièrement favorite des événements Hammer et des spectacles d’autographes, mais elle s’est également produite sur scène avec le RSC. »

M. Bowington a déclaré que Shelley « adorait Christopher Lee et Peter Cushing et aimait travailler avec eux, ce qui lui était très cher ».

Il a dit que la star avait récemment été hospitalisée.

« Elle est allée à l’hôpital pour un examen musculaire et dans ce processus, elle a contracté COVID.

«Mais après cela, elle a eu une infection et a été hospitalisée seule pendant deux semaines avant Noël.

« Il est fort probable que COVID apparaisse sur le certificat de décès. »

Née Barbra Kowin en 1932, l’autre générique de Shelley Hammer Horror comprenait Quatermass And The Pit, Blood Of The Vampire et Village Of The Damned.