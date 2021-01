Parfois, elle était une spectatrice innocente. Dans «Le village des damnés» (1960), elle a été imprégnée de mystérieux rayons extraterrestres et a eu un fils – un bel enfant sans émotion dont les yeux brillants pouvaient tuer.

Elle était à la merci de Christopher Lee dans «Dracula: Prince of Darkness» (1966), bien qu’avant la fin, elle avait ses propres crocs.

Mme Shelley, l’élégante reine du camp dans les films d’horreur britanniques pendant une décennie, est décédée le 4 janvier à Londres. Elle avait 88 ans.

Son agent, Thomas Bowington, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait passé deux semaines en décembre dans un hôpital, où elle avait contracté Covid-19. Elle a été traitée avec succès, mais après être rentrée chez elle, elle est décédée de ce qu’il a décrit comme «problèmes sous-jacents. »

Barbara Teresa Kowin est née le 13 février 1932 à Harrow, en Angleterre, qui fait maintenant partie du Grand Londres. En 1955, elle apprécie tellement ses vacances en Italie qu’elle y reste deux ans et y fait des films. Quand les Italiens ont eu du mal à prononcer Kowin, elle s’est rebaptisée Shelley.

Faire «Cat Girl» à la maison en Angleterre l’a amenée à devenir une grande dame de l’horreur. La plupart de ses photos les plus connues étaient pour Films de marteau, le studio londonien responsable des classiques de l’horreur, dont «The Mummy» et «The Curse of Frankenstein».

Mais elle a également joué près d’une centaine d’autres rôles au cinéma et à la télévision. Elle était Mme Gardiner, la tante sage des sœurs Bennet, dans une version mini-série 1980 de «Orgueil et préjugés». Elle est apparue dans «Doctor Who», «The Saint», «The Avengers» et «EastEnders».