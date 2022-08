Barbara Mandrell revient au Grand Ole Opry pour le 50e anniversaire et est honorée par Carrie Underwood

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Barbara Mandrell est à la retraite depuis plus de deux décennies, mais elle reste un membre essentiel du Grand Ole Opry, 50 ans plus tard.

La lauréate du prix Grammy a célébré son 50e anniversaire de devenir membre de la communauté convoitée, en faisant une apparition rare sur le site.

La chanteuse de musique country a été honorée par une interprétation de sa chanson remarquable, “I Was Country Before Country Was Cool”, par Carrie Underwood, huit fois lauréate d’un Grammy Award.

Underwood a fait l’éloge de Mandrell, 73 ans, en disant: “Elle a été une telle inspiration pour moi et pour tant d’autres qui se tiennent sur les épaules de grandes artistes féminines comme elle.”

Underwood a partagé un message après l’événement, disant à quel point c’était spécial de célébrer Mandrell et qu’elle était honorée d’être incluse.

Mandrell a partagé son propre message, remerciant ses fans, Underwood et plusieurs autres interprètes féminines. Elle a écrit: “Le Seigneur sait que j’aime l’Opry!”

Mandrell est resté principalement à l’écart des projecteurs depuis sa retraite en 1997, réservant tout chant aux services religieux.

Elle est devenue une grande star avec “Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters”, une émission de variétés mettant en vedette Mandrell, ainsi que ses sœurs réelles, Irene et Louise.

Alors que Mandrell est née au Texas et a grandi en Californie, sa forte empreinte sur le Tennessee reste une grande partie de son héritage.

