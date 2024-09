Barbara Leigh-Hunt, star de « Frenzy », « Orgueil et Préjugés », est morte à 88 ans

Barbara Leigh Hunt une actrice légendaire du théâtre et du cinéma, est décédée… a confirmé sa famille.

Elle laisse derrière elle un héritage d’acteur de sept décennies, qui comprend l’une des scènes de film les plus controversées d’Hitchcock.

Dans « Frenzy », Leigh-Hunt incarne Brenda Blaney, l’épouse du personnage principal Richard Blaney, interprété par Jon Finch . Son personnage a été tristement célèbre agressé sexuellement et assassiné par un tueur en série en liberté… suscitant la controverse à l’époque.

Les fans reconnaîtront peut-être également Leigh-Hunt dans l’adaptation de la BBC en 1995 de « Orgueil et Préjugés », qui mettait en vedette Colin Firth comme M. Darcy. Leigh-Hunt a joué la tante de Firth dans le film, la snob Lady Catherine de Bourgh.

Parmi les autres films notables figurent « Henry VIII et ses six épouses », « Legs à la nation », « Billy Elliot » et « Vanity Fair ».