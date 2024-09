Barbara Leigh-Hunt est décédée à l’âge de 88 ans : l’actrice qui a joué dans Orgueil et préjugés et Frenzy d’Alfred Hitchcock décède paisiblement chez elle dans le Warwickshire

L’actrice emblématique Barbara Leigh-Hunt est décédée à l’âge de 88 ans.

La star anglaise, connue pour avoir joué la malheureuse Brenda dans le film épique d’Alfred Hitchcock, Frenzy, est décédée paisiblement le 16 septembre à son domicile dans le Warwickshire – selon le communiqué de sa famille.

Le lauréat d’un Olivier Award est également connu pour avoir joué Lady Catherine de Bourgh en 1995, adaptation en série d’Orgueil et Préjugés aux côtés de Colin Firth et Jennifer Ehle.

Certains se souviendront peut-être même d’elle dans le rôle du directeur adjoint dans le film à succès Billy Elliott (2000).

L’actrice bien-aimée – qui était capable d’émerveiller le public sur grand et petit écran pendant des décennies est également apparue dans des films comme Henry VIII et ses six épouses (1972), Legs à la nation (1973), Oh Heavenly Dog de Joe Camp (1980), Paper Mask (1990), A Merry War (1997), Billy Elliot (2000) et Vanity Fair de Mira Nair (2004).

L’actrice emblématique Barbara Leigh-Hunt est décédée à l’âge de 88 ans.

La star anglaise, connue pour avoir joué la malheureuse Brenda dans le film épique d’Alfred Hitchcock Frenzy, est décédée paisiblement le 16 septembre à son domicile dans le Warwickshire – selon la déclaration de sa famille (photo dans Frenzy en 1972).

Mais la brillante carrière de Barbara s’étend bien plus que cela, puisqu’elle a consacré une grande partie de sa vie au théâtre, notamment aux productions de Broadway de Hamlet, Sherlock Holmes et Justice.

Elle a également reçu un Olivier Award en 1993 pour la meilleure actrice dans un second rôle pour la production du Théâtre national An Inspector Calls.

L’artiste emblématique a été formé à la Bristol Old Vic Theatre School, puis a rejoint la compagnie Old Vic à Londres et a obtenu son diplôme en 1953 en étant reconnu comme «l’étudiant le plus prometteur».

L’actrice est née fille d’Elizabeth et Austin Leigh-Hunt à Bath, Somerset, le 14 décembre 1935.

Maman « Betty » a quitté son père peu de temps après et a élevé Barbara comme mère célibataire tout en jonglant entre le travail pour Boots et les responsabilités parentales, sans aucune aide financière.

Peu de temps après, sa mère quitta son père et éleva Barbara sans aide financière, travaillant pour Boots.

Mais au fil du temps, malgré les difficultés de la vie, la mère adorée a continué à emmener régulièrement sa fille au théâtre de Bath ou de Bristol.

Après ses débuts au théâtre en 1954, l’actrice bien-aimée part en tournée avec la compagnie aux États-Unis et au Canada dans Le Songe d’une nuit d’été et La Douzième Nuit.

L’artiste emblématique est né à Bath et a ensuite formé la Bristol Old Vic Theatre School, puis la compagnie Old Vic à Londres ; a obtenu son diplôme en 1953 et a été reconnu comme « l’étudiant le plus prometteur » (photo de 1973)

Impressionnant le public des grands et petits écrans pendant des décennies, ses apparitions incluent davantage de films comme Henry VIII et ses six femmes (1972), Legs à la nation (1973), Oh Heavenly Dog de Joe Camp (1980), Paper Mask (1990). , et plus encore ; photographié en 1967

Ses tout premiers débuts à la télévision ont eu lieu en 1956 dans The Recording Angells – ce qui lui a ouvert les portes d’une série d’apparitions dans des émissions, notamment Callan (1967), Special Branch (1969), A Perfect Hero (1991) et bien d’autres ; représenté dans Un héros parfait

Le premier film de l’actrice fut néanmoins celui de Frenzy d’Hitchcock (1972, photo)

Barbara est photographiée avec Barry Foster dans Frenzy

L’ancien élève du théâtre a finalement remporté un énorme succès avec la production du West End de « Mrs Mouse Are You Within » en 1968.

Prouvant son large éventail de comédies et de drames intenses – Barbara a également joué dans Racing Demon, Murmuring Judges et The Absence of War de David Hare – sur le clergé, la loi et le parti travailliste au National en 1993.

Ses tout premiers débuts à la télévision ont eu lieu en 1956 dans The Recording Angells – ce qui lui a ouvert les portes d’une série d’apparitions dans des émissions, notamment Callan (1967), Special Branch (1969), A Perfect Hero (1991) et bien d’autres.

Le premier film de l’actrice fut néanmoins celui de Frenzy d’Hitchcock (1972), et la même année, elle joua dans Henri VII et ses six femmes, où elle incarnait Catherine Parr.

Barbara avait précédemment décrit le légendaire réalisateur anglais comme un « parfait gentleman », rappelant qu’après chaque journée de tournage, Hitchcock la déposait à son logement de Baker Street et se dirigeait vers Claridge’s.

L’année suivante, elle est apparue dans Bequest The Nation aux côtés des légendes du théâtre Glenda Jackson et Peter Finch.

Mais la brillante carrière de Barbara s’étend bien plus que cela, puisqu’elle a consacré une grande partie de sa vie au théâtre, notamment aux productions de Broadway de Hamlet, Sherlock Holmes et Justice ; photographié dans la pièce The Importance of Being Earnest en 1995

Prouvant son large éventail de comédies et de drames intenses – Barbara a également joué dans Racing Demon, Murmuring Judges et The Absence of War de David Hare – sur le clergé, la loi et le parti travailliste au National en 1993 ; photographié en 1971

La star est représentée en 1978 dans la série télévisée Play For Love.

Barbara était mariée à son défunt mari et star de la télévision Richard Pasco depuis 1967 – l’acteur de Mme Brown étant finalement décédé en 2014.

La sensation A Marry War est également une amie de longue date de Dame Judi Dench et de son ex-mari Michael Williams – puisqu’elle est devenue la marraine de la fille de l’ancien couple, Finty Williams.

Barbara a également joué aux côtés du couple dans Pack of Lies de Hugo Whitemore en 1983 – aux côtés de Judi, 89 ans, et Michael, 65 ans, dans une pièce de théâtre sur les espionnages en banlieue.