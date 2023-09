Barbara Hubbard | Actualités, Sports, Emplois

GRAND MARAIS, MI – Barbara Ellen Hubbard, âgée de 94 ans, est partie pour sa dernière croisière le 26 septembre 2023. Elle est née le 21 décembre 1928 de Charles et Bertha Chilson de Grand Marais, Michigan. Maman a obtenu son diplôme de major de sa classe et, à ce titre, a reçu des cours gratuits au Ferris State College, où elle a rencontré un beau vétéran de la Seconde Guerre mondiale, John Hubbard, et l’a épousé peu de temps après. Cinq ans plus tard, ils fondèrent une famille et eurent 4 enfants, Dee, Jack, Scott et Jamie. Elle s’est intéressée au travail civique à Marquette, a rejoint Jaycette, s’est portée volontaire pour la Marche des dix sous, a fait partie du comité de planification de l’actuelle école secondaire de Marquette et est devenue une mère de louveteaux populaire. Maman a été digne matrone de l’Ordre maçonnique Marquette de l’Eastern Star. Elle a été la première femme membre de la Downtown Development Authority et membre fondateur du Zonta. Ses soirées bimensuelles au club de bridge étaient remplies de rires et ses amies sont devenues nos deuxièmes mères. En tant que propriétaire d’entreprise, elle a été propriétaire de la librairie Lighthouse Christian pendant 18 ans, puis a passé encore 20 ans en tant que propriétaire de la deuxième génération du Dunes Motel, construit par ses parents dans le Grand Marais. Le motel était une entreprise saisonnière permettant à papa et maman de passer de nombreuses années en tant que snowbirds, avec un endroit d’hiver à Clearwater, qu’elle attribuait toujours. « ajoutant 10 bonnes années à ma vie. » Maman était une joueuse de jeu de palets compétitive et a atteint le statut de pro-amateur, concourant dans toute la Floride. Elle a maintenu son implication tout au long de sa vie dans la Communauté de Christ Church.

Barb a été précédée par son mari John, son frère Scott Chilson et ses fils Jack et Scott. Les filles survivantes sont Dee Hubbard et Jamie(Rod) Mick, les belles-filles Aleta et Kenlyn, 9 petits-enfants-Sarah(Corey) LaBelle, Luke(Laura) Hubbard, Logger(Kylene Abram) Hubbard, Katherine (Jared) Khatibi Gogek, Kristie et Lilli Khatibi, Charlie(Brenna) Hubbard, Ken(Jess) Hubbard et Michael(Emily Gilmer) Hubbard : 6 arrière-petits-enfants : Arya et Asher Labelle, Luke Jr, Emma et Wyatt Hubbard et Harley Hubbard.

Les funérailles de Barb auront lieu à l’église méthodiste du Grand Marais le dimanche 1er octobre 2023 par le révérend Devin Lawrence, avec une visite de 14h à 15h, un service à 15h qui comprendra la participation des autres membres de l’Ordre de l’Étoile de l’Est et des Filles de l’Amérique. Révolution. Après le service religieux, l’inhumation de Barb aura lieu au cimetière Rose Hill dans le Grand Marais. Il y aura une communion fraternelle après l’enterrement au centre communautaire.

La famille de Barb tient à remercier le personnel de Mill Creek Assisted Living et de Superior Home Health and Hospice pour les soins affectueux que leur mère et leur grand-mère ont reçus.

La nécrologie et le mur d’hommage de Barb peuvent être consultés sur bowermanfuneralhome.net