CNN

—



Lorsque Barbara Hernandez nageait sur plus de 35 kilomètres à travers la Manche du Nord, le détroit entre l’Irlande du Nord et l’Écosse, les eaux glaciales et les courants puissants étaient le cadet de ses soucis.

Cette étendue d’eau est peuplée de méduses à crinière de lion, qui comptent parmi les plus grandes espèces de méduses connues au monde avec des tentacules s’étendant sur 30 mètres de long. Bien qu’elles ne soient pas mortelles pour les humains, leurs piqûres sont puissantes et peuvent faire souffrir les victimes pendant plusieurs heures.

Pendant sa baignade, Hernandez savait qu’il était fort probable qu’elle entrerait en contact avec ces méduses dans les eaux troubles.

« Il y avait un parcelle des méduses, j’ai souffert », se souvient Hernandez, conservant le sourire permanent qu’elle a quand elle parle de natation. « Dans la dernière partie [of the swim] J’ai beaucoup touché, c’était très douloureux.

“Quand j’ai nagé au large de l’île de Molokai à Hawaï, j’ai été piqué par l’homme de guerre, la ‘méduse’ la plus dangereuse du monde, et c’était douloureux, mais cette [the lion’s man] était tellement pire. Pendant deux jours après la baignade, ma peau était encore en feu.

“Bien sûr, c’était effrayant au début, mais à la fin c’était incroyable parce que c’est l’opportunité pour nous en Amérique du Sud, pour moi et mon équipe au Chili, c’est l’opportunité de prouver vos limites et c’est incroyable. J’aime ça.”

Après avoir nagé pendant 12 heures dans l’eau glaciale, qui comprenait également la navigation dans le brouillard et la pluie torrentielle, Hernandez dit que ses pieds étaient devenus complètement bleus.

Il faut un état d’esprit très particulier pour que quelqu’un se soumette volontairement à une épreuve comme celle-là, mais la natation d’Hernandez faisait partie d’une ambition de longue date qu’elle doit devenir la première personne à nager dans les sept océans du monde.

Hernandez a terminé sa nage dans le détroit de Gibraltar, le canal de Catalina, la Manche, le canal de Molokai et le canal du Nord.

Son prochain défi sera le détroit de Cook en Nouvelle-Zélande suivi du détroit de Tsugaru au Japon, qu’elle vise à terminer en 2023.

Hernandez a déjà battu plusieurs records du monde de natation, dont le Record de l’Association mondiale de natation en eau libre (WOWSA) pour avoir été la première personne à nager trois miles nautiques (5,5 km) entre les océans Pacifique et Atlantique et le record du monde Guinness pour avoir parcouru le mile océanique le plus rapide à la nage à travers le passage de Drake dans le sud du Chili, considéré comme l’une des eaux les plus dangereuses du monde.

En 2020, les exploits audacieux d’endurance d’Hernandez lui ont valu d’être nommée Femme de l’année WOWSA.

L’amour d’Hernandez pour la natation a commencé la première fois qu’elle est entrée dans une piscine à l’âge de six ans.

Pendant 15 ans, elle a concouru au niveau national et international dans son pays natal, le Chili, mais peu après, elle a découvert la natation en eau libre qui deviendra rapidement sa véritable passion.

Ayant grandi dans la capitale chilienne, Santiago, il n’y avait pas d’accès immédiat à la mer, aux lacs ou aux lagunes, mais Hernandez conduisait régulièrement 120 km (74,5 milles) jusqu’à la côte pour prendre sa dose d’eau froide.

Surnommée la « sirène de glace », Hernandez est également une psychologue qualifiée, ce qui, selon elle, a été crucial pour son succès dans ces défis extrêmes, la préparation mentale pour une nage exténuante étant tout aussi importante que le physique.

“Je m’entraîne dans mon esprit de la même manière que mon corps”, explique-t-elle. « Je connais l’importance de mettre un nom sur vos peurs, vos rêves et vos passions et de travailler pour eux. Deux ans avant mon [North Channel] nager, je m’y préparais déjà dans ma tête.

“La plupart des gens ont très peur de l’hypothermie, du froid ou de la douleur et, pour moi, c’est le prix. Si je veux être la première sud-américaine, la première femme ou la première quoi que ce soit, je dois être prête à en payer le prix et le prix est votre engagement, votre entraînement, votre concentration sur votre esprit et, bien sûr, votre santé Et votre corps.”

L’hypothermie posant un danger très réel chaque fois que Hernandez entreprend l’un de ses défis, la récupération immédiatement après – qui comprend l’enveloppement dans son Dryrobe spécialement conçu suivi de douches chaudes – est tout aussi importante que la préparation.

Alors que sa nage à travers le passage de Drake est celle dont Hernandez dit qu’elle est la plus fière, elle classe sa nage à travers le lac Chungara dans le nord du Chili comme la plus dangereuse. À 14 820 pieds au-dessus du niveau de la mer, il fait partie des lacs les plus hauts du monde et le manque d’oxygène à cette altitude peut poser des risques encore plus grands.

Plusieurs de ses nages ont eu lieu dans les eaux autour des glaciers, en particulier dans le sud du Chili, dans l’espoir de sensibiliser à l’impact du changement climatique.

“C’est ma passion”, dit-elle. “Pas les médailles ou la chance d’être la première femme du Chili ou d’Amérique du Sud [to break a record].

“C’est l’occasion pour moi de parler sur les réseaux sociaux et aussi avec la presse et de dire : ‘Allez, on travaille pour l’environnement ou pas ?’ Comment pouvons-nous être utiles à une autre génération pour s’occuper de nos mers ou de notre faune, et aussi des méduses et des requins car c’est la maison de ces animaux et de ces poissons ?

“Moi, nageur, je suis juste en visite.”

Hernandez a travaillé avec la marine chilienne alors qu’elle se prépare pour son prochain défi en Antarctique, où elle espère sensibiliser le public à l’impact de la pollution sur l’environnement.

Par la suite, elle poursuivra sa quête pour nager les sept mers avec des défis dans le détroit de Tsugaru au nord du Japon et le détroit de Cook entre les îles du Nord et du Sud de la Nouvelle-Zélande, considéré comme l’un des tronçons les plus imprévisibles au monde.

Mais peu importe à quel point les eaux sont froides ou densément peuplées de méduses, Hernandez fera probablement face à ces défis avec un sourire.