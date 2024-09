Barbara Eden révèle comment elle maintient sa silhouette élancée à 93 ans

Barbara Eden prouve que l’âge n’est qu’un chiffre puisqu’elle maintient sa silhouette élancée à 93 ans.

Dans une interview avec Fox News le samedi, le Je rêve de Jeannie L’actrice a révélé qu’elle comptait sur l’exercice pour paraître et se sentir jeune.

« Avant, je suivais des cours de spinning et je faisais ensuite des exercices de musculation avec un entraîneur », explique Barbara. « Quand la COVID a frappé, mes entraînements intensifs ont pris fin. Maintenant, j’ai un vélo stationnaire et je soulève 2,5 kg. J’utilise des poids très légers, mais ils sont bons pour les os. »

Barbara a partagé qu’elle essaie différentes activités pour rester en forme et en bonne santé.

« Je me souviens de l’époque où l’aérobic était à la mode », dit-elle. « C’était bon pour la santé. J’ai essayé, mais non, ce n’était pas pour moi. Mais marcher ? C’est une autre histoire. Si vous pouvez marcher d’un pas rapide, ce qui me convient parfaitement, c’est bon pour vous. C’est bon pour vos genoux et vos chevilles. Je trouve cela mieux que de courir. »

La star de la sitcom classique a ajouté qu’elle mangeait également ses plats préférés dans le cadre d’une approche modérée, en déclarant : « J’adore la cuisine italienne. La cuisine allemande aussi. J’adore les escalopes panées, surtout quand on presse du citron dessus. C’est délicieux. Et bien sûr, en grandissant à San Francisco, nous avons mangé absolument la meilleure cuisine italienne et chinoise de tous les temps. »

« Je suis aussi une mangeuse de sucre », a avoué Barbara. « J’aime les sucreries. J’aime la tarte au citron vert. Ma sœur m’en a apporté une pour mon anniversaire. J’aime aussi le gâteau des anges. Je fais mon propre gâteau des anges et j’y mets ensuite un glaçage au citron très piquant et sucré. Et les chocolats, bien sûr. J’adore ça. Tu ne peux pas te tromper avec moi, vraiment. Tu veux m’offrir quelque chose ? Donne-moi juste quelque chose de sucré. »