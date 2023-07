Barbara Corcoran sur la première fois qu’elle s’est sentie réussie

Corcoran a utilisé un prêt de 1 000 $ pour démarrer son entreprise immobilière, le groupe Corcoran, en 1973. Elle a décollé et elle a finalement vendu l’entreprise pour 66 millions de dollars en 2001. Mais malgré son succès continu sur « Shark Tank » et au-delà – et sa capacité de continuer à acheter des cadeaux pour les autres tout au long de sa carrière – Corcoran dit que ce jour reste sans précédent.

« Je suis sortie et j’ai acheté une nouvelle voiture à ma mère et à mon père. Ils n’avaient jamais eu de nouvelle voiture », dit-elle. « J’ai demandé à mon oncle Richie et à son meilleur ami de conduire la voiture en Floride, de mettre un gros arc sur le dessus et de la garer dans l’allée. »

Plutôt que d’acheter quelque chose pour elle-même, Corcoran dit qu’elle a immédiatement dépensé l’argent pour deux personnes les plus importantes pour elle : ses parents.

« J’ai gagné 77 000 $ en gérant ma société de courtage. Je n’avais jamais fait de profit. Et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je fais avec l’argent ?' », dit-elle. « J’étais tellement surpris d’avoir l’argent. »

Pour Barbara Corcoran, experte en immobilier et star de « Shark Tank » sur ABC, le succès n’est plus une question d’argent.

« Rien n’a jamais égalé ce jour où ma mère et mon père sont sortis, et mon oncle Richie les a filmés, et ils n’arrivaient tout simplement pas à croire qu’ils avaient chacun une nouvelle voiture. Je n’arrive toujours pas à m’en remettre », dit-elle.

L’expérience est restée avec Corcoran tout au long de sa carrière. Cela souligne l’une de ses valeurs les plus importantes : redonner.

« La satisfaction de donner quelque chose est une grande satisfaction de vivre », dit-elle. « Il n’est pas nécessaire d’inclure de l’argent. Si vous faites quelque chose de gentil pour quelqu’un, vous obtenez une petite bouffée de bonheur, et cela s’accumule avec le temps et vous garde comme une personne gentille et une personne heureuse. »

« Si vous êtes toujours en train de vous saisir et de vous désirer, vous n’êtes jamais satisfait », ajoute-t-elle.

Ayant occupé environ 20 emplois avant l’âge de 23 ans, Corcoran comprend ce que c’est que de vivre d’un chèque de paie à l’autre. Mais maintenant, en tant que femme d’affaires et investisseuse chevronnée, elle se concentre sur la qualité de vie plutôt que sur la quantité.

Elle encourage les autres à se concentrer moins sur l’argent et plus sur les valeurs qui comptent. L’argent, dit-elle, ne peut acheter le bonheur.

« Le succès pour moi à ce stade de ma vie signifie une excellente santé et une excellente santé pour mes enfants et mon mari, n’est-ce pas? C’est le résumé de tout cela », dit-elle.

Les achats n’offrent qu’un sentiment de bonheur semi-permanent, ajoute-t-elle. « Six mois plus tard, vous le prenez pour acquis. »

