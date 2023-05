Barbara Corcoran recrée la couverture de Sports Illustrated de Martha Stewart – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Gregory Pace/Shutterstock

Bouge, Martha Stewart! Barbara Corcoran attire l’attention sur son Instagram pour avoir recréé de manière hilarante Martha’s, 81 ans Maillot de bain Sports Illustrated Couverture 2023 qui a été publiée plus tôt ce mois-ci. La photo, qui peut être vue ICI, a été partagée le jeudi 18 mai et montrait Barbara souriant largement dans un maillot de bain blanc à col en V alors qu’elle était assise devant une fenêtre de son appartement de grande hauteur à New York qui donne sur Central Parc. Elle a enfilé un châle doré presque identique à celui que portait Martha, que l’on peut voir ici.

L’entrepreneur multimillionnaire s’est assuré de donner du crédit là où le crédit est dû. Elle a tagué le gourou du style de vie dans sa légende et a écrit: « Je ne sais pas cuisiner, mais je sais nager. » Martha était flattée de pouvoir inspirer Barbara. « J’ai l’air super barbara Corcoran !!!!! elle a commenté sous la photo.

Le Aquarium à requins La photo de la star est la preuve que le plan de Martha visant à donner aux femmes les moyens de se sentir en confiance quel que soit leur âge a fonctionné. Elle a parlé de vouloir que les femmes sachent qu’elles peuvent « toujours bien paraître, se sentir bien, être bien » quel que soit leur âge lors d’une vidéo promotionnelle tirée de l’histoire Sports illustrés tirer. La vidéo peut être vue ici.

« Quand j’ai appris que j’allais faire la couverture de Maillot de bain Sports Illustrated, je me suis dit : ‘Oh, eh bien, c’est plutôt bien ! Je vais être la personne la plus âgée que je pense jamais sur la couverture », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Et je ne pense pas beaucoup à l’âge, mais je pensais que c’était un peu historique et que je ferais mieux d’avoir l’air vraiment bien. Je veux que d’autres femmes sentent qu’elles pourraient aussi être sur la couverture. De toute évidence, ses souhaits ont été exaucés.

Martha est la personne la plus âgée à avoir couvert un Maillot de bain Sports Illustrated problème. Pendant ce temps, une autre covergirl, Kim Pétras30 ans, est la deuxième personne transgenre à faire la une du célèbre magazine. Megan Fox et Brooks Nader ont également leurs propres couvertures.

Les quatre modèles de couverture ont brillé au Maillot de bain Sports Illustrated lancement à New York le jeudi soir 18 mai. Martha a illuminé le tapis dans une robe dorée scintillante qui comportait un col en V et une cravate à la taille, cintrant sa taille. Elle a été photographiée en train de poser avec Kim, qui avait l’air fabuleuse dans une robe bustier amusante imprimée d’une scène de plage aux couleurs pastel. Pendant ce temps, Megan, 37 ans, ressemblait à une maman chaude dans une robe transparente noire qui montrait son décolleté et s’adaptait à ses courbes comme un gant. Enfin et surtout, Brooks a secoué une robe à une épaule bleu sarcelle brillante qui comportait un ourlet froncé.

