“Baraye” de Shervin Hajipour est devenu l’hymne des protestations iraniennes

La hymne non officiel des manifestations anti-gouvernementales en cours en Iran est une chanson émouvante, avec des paroles enchaînées à partir de tweets de manifestants risquant leur vie pour défier les religieux au pouvoir du pays. « À cause de la danse dans les rues », commence la chanson. En Iran, danser en public est interdit. “Parce qu’à chaque fois nous avions peur d’embrasser nos amants.”

“A cause de l’embarras d’une poche vide.”

“Parce que j’aspire à une vie normale.”

D’autres paroles nomment la corruption, la censure, la discrimination sexuelle, la dégradation de l’environnement et les tragédies nationales, telles que la quasi-extinction du guépard persan et la destruction d’un avion de ligne ukrainien en 2020, dans ce que le gouvernement iranien a qualifié d’accident militaire.

« À cause des femmes, de la vie, de la liberté », conclut la chanson, faisant écho à un chant de protestation populaire : «Azadi.” Liberté.

Qu’y a-t-il derrière les manifestations en Iran ?

Le chanteur iranien Shervin Hajipour a publié la chanson “Baraye” – qui signifie “pour” ou “à cause de” – sur son compte Instagram le 28 septembre. Elle a été vue plus de 40 millions de fois, selon Amin Sebati, un Londonien. -basé sur la cybersécurité iranienne, au moment où les autorités ont forcé Hajipour à le retirer et l’ont arrêté le lendemain.

La chanson, selon des Iraniens interviewés par le Washington Post, donne de la voix à des sentiments qui ont suscité une colère généralisée et les plus grandes manifestations antigouvernementales que le pays ait connues depuis des années, qui ont commencé avec la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue à Téhéran le mois dernier, et qui en sont venues à englober un large éventail de frustrations unissant des Iraniens lassés de la pauvreté écrasante, de la répression, de la ségrégation sexuelle et des violations des droits de l’homme.

Hajipour, 25 ans, a été libéré sous caution mardi, selon les médias officiels iraniens. Son avocat n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans une publication Instagram après sa libération, Hajipour a remercié ses partisans et a exprimé son amour pour l’Iran, jurant de ne pas partir.

À ce moment-là, “Baraye” était devenu omniprésent en Iran et sur les plateformes en ligne.

L’arrestation de Hajipour est intervenue dans le cadre d’une répression brutale des manifestations qui ont duré des semaines. Les autorités ont tué plus de 130 manifestants, selon des groupes de défense des droits, en ont arrêté et blessé des milliers d’autres et ont coupé ou ralenti l’accès à Internet dans une grande partie du pays.

“La chanson résume des décennies de dépression, de souffrance et de colère en mots simples”, a déclaré Sarah, une créatrice de mode de 32 ans à Téhéran, qui gère son entreprise sur Instagram. Elle ne donnerait que son prénom, par souci pour sa sécurité.

Alors que les manifestations en Iran persistent, le chef suprême accuse les étrangers d’être à l’origine des troubles

Sarah a dit qu’elle entendait partout la “berceuse de l’espoir” de Hajipour : diffusée sur les téléphones portables lors des manifestations, lancée depuis les voitures, chantée par les passants dans les rues, criée depuis les toits, scandée dans les écoles et les bureaux et diffusée sur les réseaux sociaux.

“L’arrestation de Shervin [has] a rendu la chanson encore plus populaire parce que l’injustice de cette action a enragé les gens », a déclaré Saeed Souzangar, un directeur général de 34 ans d’une entreprise technologique à Téhéran. “Cette chanson est éternelle et l’hymne de la révolution, et peu importe à quel point le système essaie de l’empêcher d’être joué, plus vous l’entendrez.”

Souzangar a déclaré lundi que lui et ses collègues passaient une grande partie de leur temps à manifester – une expérience, a-t-il dit, qui ressemblait à du «saut à l’élastique» – ou à chercher des amis en détention.

“Ma génération n’a pas pu vivre librement dans ce pays », a déclaré Souzangar. “Je veux que les générations futures soient épargnées de la torture psychologique et émotionnelle que nous avons subie.”

Il a déclaré lundi au Post que deux amis venaient d’être arrêtés pour avoir « diffusé des informations sur les manifestations », et qu’il ne savait pas où ils se trouvaient.

Mardi matin, heure de Téhéran, Souzangar a déclaré avoir été convoqué pour un interrogatoire. Il a cessé de répondre aux SMS.

“Cette fois, les petites concessions ne fonctionneront pas”, a-t-il déclaré lundi, faisant référence aux chants appelant à la fin du régime clérical. “Maintenant, tous ces différents groupes en Iran sont devenus un, et ils ont une demande.”

Pour les exilés iraniens, les manifestations de Mahsa Amini sont une source d’espoir et de douleur

Chaque vague de changement politique en Iran a été définie par des chansons, des slogans et des médias clés, a déclaré Negar Mottahedeh, professeur d’études moyen-orientales et d’études cinématographiques et médiatiques à l’Université Duke. Lors des grandes manifestations de 2009, déclenchées par la fraude électorale, Twitter et les hashtags sont devenus un outil de mobilisation clé en Iran et à l’étranger.

Malgré la répression d’Internet, la chanson de Hajipour a été capable “d’agir rapidement et de changer les cœurs et les esprits des gens”, une étape importante même si elle ne modifie pas fondamentalement le système politique, a-t-elle déclaré.

“Même si ces manifestations meurent demain, la chanson de Hajipour continuera d’être une forme de défi et sera entendue dans toutes les manifestations à venir”, a déclaré Holly Dagres, chercheuse principale à l’Atlantic Council, un groupe de réflexion de Washington.

Certaines répliques de « Baraye » font directement écho aux chants dans les rues.

« À cause de ma sœur, votre sœur, notre sœur », chante Hajipour, faisant allusion à Amini, la femme dont la mort, sous la garde de la police qui l’a détenue pour une prétendue violation du code vestimentaire strict de l’Iran pour les femmes, a déclenché les manifestations.

“Pour les ruines de maisons mal construites”, dit une autre ligne, en référence à l’effondrement en mai d’un immeuble commercial mal construit de 10 étages dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest de l’Iran. La catastrophe a plongé le pays dans le deuil et alimenté des semaines de manifestations anti-gouvernementales et anti-corruption.

Tina, une femme de 29 ans originaire de la province iranienne du Khouzistan vivant à Téhéran, qui ne donnerait également que son prénom, a déclaré qu’une ligne – “pour le paradis forcé”, la loi islamique strictement appliquée – résonnait le plus.

« Celui-ci signifiait toutes les années d’oppression, de violence et d’humiliation que nous, les femmes, avons vécues en Iran, nous forçant à suivre des règles auxquelles nous ne croyons même pas », a-t-elle déclaré.

Tina a déclaré qu’elle travaillait dans une entreprise privée et qu’elle et ses collègues jouaient à “Baraye” plusieurs fois par jour.

Ces dernières semaines, alors qu’elle assistait à des manifestations, elle a déclaré avoir ressenti un intense sentiment de pouvoir et d’unité. Mais elle a le cœur brisé, a-t-elle dit, parce que les dirigeants iraniens utilisent la violence pour combattre les troubles.

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a fait ses premières déclarations publiques lundi, dans lesquelles il a qualifié les manifestants d’agents de l’Occident et de “voyous, voleurs et extorqueurs”. Lorsque des manifestations ont éclaté en 2019, déclenchées par une hausse des prix du carburant, le gouvernement a fermé Internet pendant 12 jours. Des centaines, selon d’autres estimations, plus d’un millier de personnes sont mortes.

“Nous sommes sans défense, personne ne se soucie de nous sauf nous-mêmes”, a déclaré Tina. “La plupart des victimes sont si jeunes… Nous menons ce combat seuls et de toutes nos forces.”