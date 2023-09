Barack Obama se prononce sur la grève des travailleurs unis de l’automobile

L’ancien président américain Barack Obama s’est prononcé sur le conflit en cours entre le Syndicat uni des travailleurs de l’automobile et trois des plus grands constructeurs automobiles du pays.

« Il y a quatorze ans, lorsque les trois grands constructeurs automobiles luttaient pour rester à flot, mon gouvernement et le peuple américain sont intervenus pour les soutenir. Il en a été de même pour les travailleurs de l’automobile de l’UAW, qui ont sacrifié leurs salaires et leurs avantages sociaux pour aider les entreprises à se remettre sur pied. « , a écrit Obama samedi dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Maintenant que nos constructeurs automobiles réalisent des bénéfices solides, il est temps de faire ce qu’il faut à ces mêmes travailleurs afin que l’industrie puisse en ressortir plus unie et compétitive que jamais », a ajouté l’ancien président.

Les commentaires d’Obama interviennent après que les travailleurs de trois États ont quitté en masse les négociations entre l’UAW et les « trois grands » constructeurs, à savoir Ford Motor Company, General Motors et Stellantis, qui n’ont pas permis d’établir de nouveaux accords de travail. Un accord de travail de quatre ans entre le syndicat et les trois fabricants a expiré jeudi soir. Quelque 13 000 membres de l’UAW sont en grève dans trois usines, une gérée par chaque entreprise : une usine de General Motors à Wentzville, Missouri ; une usine Ford à Wayne, Michigan, près de Détroit ; et une usine Stellantis Jeep à Toledo, Ohio.

L’ancien président américain Barack Obama fait des gestes alors qu’il s’exprime lors d’une table ronde à l’Université de Strathclyde le 8 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Obama avait déjà soutenu les syndicats des travailleurs de l’automobile lorsqu’il était président.

Quand Obama était président des États-Unis, les travailleurs de l’UAW ont pris des mesures similaires contre leurs employeurs. En 2007, le leader de la Maison Blanche a déclaré qu’il se tenait « aux côtés des 73 000 Travailleurs unis de l’automobile qui font grève chez General Motors » et il a offert son soutien au syndicat.

Cette déclaration d’Obama poursuit : « Les revendications pour lesquelles le syndicat se bat – la sécurité de l’emploi, les prestations de santé qui leur ont été promises – sont des choses auxquelles tous les travailleurs devraient s’attendre et que les membres de l’UAW méritent. General Motors doit à l’UAW de revenir aux table de négociation afin que les syndiqués puissent retourner au travail.

Les négociations entre l’UAW et les constructeurs ont repris, selon l’agence de presse Reuters. Le point de vente a également déclaré que Stellantis avait augmenté son offre, proposant des augmentations cumulées de près de 21 % sur une durée contractuelle de quatre ans et demi. Cela comprend une augmentation des salaires de 10 pour cent, avec effet immédiat. Sur la même période, GM et Ford proposent une augmentation de salaire de 20 pour cent.

