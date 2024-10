Barack Obama révèle que Malia a retiré son nom de famille du générique du court métrage

Malia Obama a utilisé un nom de plume lors de la projection et de la soumission de son dernier court métrage, sur lequel l’ancienne première fille a travaillé avec le lauréat d’un Emmy Donald Glover, aux festivals de cinéma.

Dans un extrait d’interview publié mercredi sur les réseaux sociaux, on voit Barack Obama assis pour une interview avec Ryan Clark sur Le podcast pivotaux côtés des anciens joueurs-hôtes de la NFL Fred Taylor et Channing Crowder. Dans une publication sur sa page Instagram et sur X (anciennement Twitter), Clark décrit le contexte de cette partie de leur conversation.

« Les filles du président Obama, Malia et Sasha, seront toujours connues comme les enfants de Michelle et Barack Obama. Cela semble être la triche ultime, mais c’est quelque chose qu’aucune des filles ne veut », a-t-il écrit. « Malia n’a même pas utilisé son nom de famille lorsqu’elle travaillait sur un projet avec Donald Glover. L’ancien président est allé jusqu’à conclure des accords avec la presse de la Maison Blanche pour les exclure de leur contrôle. Il y a encore des paparazzi, mais dans l’ensemble, les filles sont extrêmement ancrées. »

Les filles du président Obama, Malia et Sasha, seront toujours connues comme les enfants de Michelle et Barack Obama. Cela semble être la triche ultime, mais c’est quelque chose qu’aucune des filles ne veut. Malia n’a même pas utilisé son nom de famille alors qu’elle travaillait sur un projet avec Donald Glover. L’ancien… pic.twitter.com/RWg8U7n3bg – Ryan Clark (@Realrclark25) 30 octobre 2024

Clark dit à Obama dans le clip que son fils joue au football pour Notre Dame, et dans un article récent, on lui a demandé s’il était le fils d’un joueur de la NFL. Clark paraphrase la réponse de son fils, disant à l’ancien président qu’il avait dit au journaliste qu’il avait l’habitude de s’enfuir parce que les enfants disaient que ses opportunités ne se présentaient que grâce à son père. Maintenant qu’il est plus âgé, le fils de Clark a déclaré qu’il était capable d’accepter l’héritage de son père parce qu’il comprenait « ce que signifie représenter ce nom ».

Clark a ensuite demandé à Obama à quel point il impressionnait ses filles pour qu’elles se frayent un chemin dans le monde selon leurs propres mérites.

« Le défi pour nous est de nous permettre de leur apporter une quelconque aide », a répondu Obama. « Ils sont très sensibles à ce sujet. Ils sont très têtus à ce sujet. Malia, elle fait des films, alors elle a fait son premier film. Et, vous savez, je serai papa, je me vanterai un peu… son premier film est allé à Sundance et dans tous ces festivals de films sophistiqués, et elle n’a pas utilisé Obama comme réalisateur au générique.

Malia, a-t-il révélé, a utilisé le nom de Malia Ann pour son crédit sur le court métrage – Ann étant le deuxième prénom de l’ancienne première fille. Son court métrage, Le coeur, met en vedette la télévision sur le leader de la radio Tunde Adebimpe, LaTonya Borsay et John Weigand. Sa description se lit comme suit : « Une demande inattendue et une perte terrible attirent l’attention sur la relation intense et complexe entre une mère et son fils. »

Obama a expliqué aux animateurs du podcast qu’il avait dit à Malia qu’il ne pensait pas que son secret passerait inaperçu.

«Je me disais: ‘Vous savez qu’ils sauront qui vous êtes’», a-t-il déclaré. « Et elle dit : ‘Tu sais quoi ? Je veux qu’ils le regardent pour la première fois et qu’ils n’aient en aucun cas cette association. Je pense donc que nos filles font tout leur possible pour ne pas essayer d’en tirer parti.

Obama a ensuite expliqué que lorsque sa famille vivait à la Maison Blanche, il avait conclu un accord avec la presse locale selon laquelle ils pouvaient le suivre partout, parler de lui et essentiellement faire ce qu’ils voulaient, à condition qu’ils fassent une chose : « Partez ». mes enfants seuls. Parce qu’ils ont le droit de grandir », a-t-il rappelé aux hôtes.

« Ils n’ont pas choisi ça, n’est-ce pas ? Laissez-les grandir », a-t-il poursuivi. « Et c’est tout à l’honneur de la presse, ils les ont laissés tranquilles. Maintenant, à mesure qu’ils vieillissent, il se passe des trucs de paparazzi, et ça les rend fous, vous savez, parce que leur attitude est : « Nous ne recherchons pas tout ça ». Ils sont donc punis. »

Le journaliste hollywoodien j’ai parlé avec Donald Glover à propos Le coeur projet dans une interview en avril alors que la star et scénariste de télévision aidait à produire son court métrage sous sa société de production, Gilga. Malia est diplômée de l’Université Harvard en 2021 et, après avoir aidé l’équipe de rédaction des émissions de HBO Fillesa décroché un travail d’écriture pour la série Amazon dirigée par Glover Essaim.