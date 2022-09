L’ancien président américain Barack Obama a ajouté un Emmy Award à son sac de prix et d’honneurs, devenant ainsi le deuxième dirigeant américain à obtenir la prestigieuse statuette pour “excellence” dans l’industrie de la télévision.

Le 44e président américain a remporté le “narrateur exceptionnel” Emmy pour “Nos grands parcs nationaux”, une série documentaire Netflix en cinq épisodes, produite par la propre société de production de Barack et Michelle Obama, “Un terrain plus élevé.”

Obama n’était pas présent à la cérémonie Creative Arts Emmy au Microsoft Theatre au centre-ville de Los Angeles samedi soir pour recevoir personnellement la statuette. Il est le deuxième dirigeant américain à recevoir le prix de la meilleure télévision, après que Dwight D. Eisenhower ait reçu un Emmy Award spécial en 1956 pour être devenu le premier président à donner une conférence de presse télévisée.

Barack Obama a reçu de nombreux honneurs et récompenses avant, pendant et après ses deux mandats à la Maison Blanche entre 2009 et 2017. Parmi ses autres récompenses dans l’industrie du divertissement figurent deux Grammy Awards qu’il a obtenus pour la lecture de livres audio de deux de ses mémoires, “Rêves de mon père” en 2006 et “L’audace de l’espoir” En 2008.















L’illustre politicien détient également la plus haute médaille du Pentagone pour la fonction publique distinguée, plusieurs distinctions d’États étrangers – y compris d’Israël et d’Arabie saoudite – plus d’une douzaine de diplômes honorifiques de plusieurs États américains.

Sa récompense la plus importante est le prix Nobel de la paix 2009 qu’il a reçu neuf mois seulement après le début de sa présidence, pour « ses efforts extraordinaires pour renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples », en grande partie sur la spéculation qu’il tiendrait ses promesses – tandis que les États-Unis ont plutôt déclenché de nouvelles guerres et prolongé celles qui existaient déjà sous sa direction.