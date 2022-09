Barack Obama remporte un Emmy pour la narration d’une série documentaire sur Netflix

Barack Obama est à mi-chemin d’un EGOT.

L’ancien président américain a remporté samedi un Emmy Award pour accompagner ses deux Grammys.

Obama a remporté l’Emmy du meilleur narrateur pour son travail sur la série documentaire Netflix Nos grands parcs nationaux.

L’émission en cinq parties, qui présente des parcs nationaux du monde entier, est produite par la société de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground.

Il était le plus grand nom d’une catégorie remplie de nominés célèbres pour le prix décerné à Los Angeles lors des Creative Arts Emmys de samedi soir, dont Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough et Lupita Nyong’o.

Barack Obama est le deuxième président américain à avoir un Emmy. Dwight D. Eisenhower a reçu un Emmy Award spécial en 1956.

Obama a déjà remporté des Grammy Awards pour sa lecture de livre audio de deux de ses mémoires, L’audace de l’espoir et Une terre promise. Michelle Obama a remporté son propre Grammy pour avoir lu son livre audio en 2020.

EGOT fait référence à une catégorie spéciale d’artistes qui ont remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. A ce jour, 17 personnes l’ont fait.

Le regretté Chadwick Boseman a également remporté un Emmy pour son travail vocal samedi. La Panthère noire l’acteur a remporté le prix de la voix off exceptionnelle de son personnage pour l’émission d’animation Disney+ et Marvel Studios Et qu’est-ce qui se passerait si…?

Dans l’émission, Boseman a exprimé son Panthère noire personnage T’Challa dans un univers alternatif où il devient Star-Lord à partir de gardiens de la Galaxie.

C’était l’un des derniers projets de Boseman, décédé en 2020 d’un cancer du côlon à 43 ans.