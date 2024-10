Barack Obama réagit au fait que sa fille Malia abandonne professionnellement son nom de famille | Barack Obama, Malia Obama | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Barack Obama partage ses réflexions sur sa fille Malia décider d’utiliser un nom de scène.

Lors de la première de son film Le coeur à la Festival du film de Sundance 2024 en février, Malia26 ans, a décidé d’abandonner son nom de famille « Obama » et utilise professionnellement son deuxième prénom, en s’appelant « Malia Ann ».

Dans une nouvelle interview, l’ancien président de 63 ans a expliqué pourquoi Malia utiliser un nom de scène ne l’a pas surpris.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Le défi pour nous est de leur permettre de leur apporter n’importe quelle aide », Obama admis le Le podcast pivot. « Je veux dire, ils sont très sensibles à ce sujet. Ils sont très têtus à ce sujet.

Quand il a vu ça Malia a arrêté d’utiliser son nom de famille professionnellement, Obama Il lui a dit que les gens sauraient toujours qu’ils étaient liés.

«Je me disais: ‘Tu sais qu’ils sauront qui tu es’» Obama expliqué. « Et elle dit : ‘Tu sais quoi ? Je veux qu’ils le regardent pour la première fois et qu’ils n’aient en aucun cas cette association. Je pense donc que nos filles font tout leur possible pour ne pas essayer d’en tirer parti.

Cependant, Obama a dit que lui et sa femme Michelle Obama j’ai remarqué que Malia et sa plus jeune fille Sacha Obama ont attiré plus d’attention depuis qu’ils sont devenus adultes et qu’ils ont exploré leurs propres passions.

«Maintenant, à mesure qu’ils vieillissent, il se passe des trucs de paparazzi, et cela les rend fous, parce que leur attitude est: ‘Nous ne recherchons pas tout ça.’ Ils sont donc punis. » Obama dit.

Il a également déclaré qu’il était reconnaissant que pendant la majeure partie de sa présidence, la presse se soit concentrée sur lui et non sur ses filles.

« En gros, j’ai passé un accord avec le pool de presse. J’ai dit : « Vous pouvez me suivre partout. Tu peux parler de moi. Vous faites tout ce que vous devez faire. Laissez mes enfants tranquilles car ils ont le droit de grandir. Ils n’ont pas choisi ça. Laissez-les grandir », Obama rappelé. « Et c’est tout à l’honneur de la presse, ils les ont laissés tranquilles. »

Obama a continué en s’extasiant sur le sort de ses filles, notant que MaliaLe film de était présent dans « tous ces festivals de films fantaisistes » et a déclaré qu’il était particulièrement fier de la façon dont ses filles ont mûri, malgré les difficultés de grandir sous les projecteurs.

« Ils se sont avérés incroyables », a-t-il déclaré avec un sourire. « Je ne peux pas me vanter assez d’eux. »

Le week-end dernier, Malia et Sacha23 ans, a rejoint des tonnes d’autres stars à Billie EilishC’est la fête d’Halloween !