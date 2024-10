Barack Obama réagit au fait que Malia Obama ait abandonné son nom de famille professionnellement

Et maintenant qu’elles ont grandi, le 44e président ne peut s’empêcher de se vanter du résultat de ses filles.se réjouissant que le film de Malia soit présent dans « tous ces festivals de films fantaisistes » et qu’elle avait eu l’opportunité de travailler avec des talents incroyables comme Donald Glover. Il était particulièrement fier de la façon dont Malia et Sasha avaient mûrimalgré les difficultés d’être célèbre dès son plus jeune âge.

« Ils se sont avérés incroyables », a-t-il déclaré avec un sourire. « Je ne peux pas me vanter assez d’eux. »

Et Barack n’est pas le seul se vanter à propos Malia. Donald-qui a également produit Malia’s Le coeur– n’avait que des choses incroyables à dire sur son travail avec elle lorsqu’elle était rédactrice dans son émission Amazon Prime Essaim.

« J’ai l’impression qu’elle est juste quelqu’un qui va bientôt avoir de très bonnes choses », a-t-il déclaré. dit Salon de la vanité en mars 2022. « Son style d’écriture est génial. Nous ne pouvons pas être doux avec elle simplement parce qu’elle est la [former] du président fille. »

