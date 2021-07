Barack Obama publie de la musique d’été et des recommandations de livres

L’ancien président Barack Obama donne le ton de l’été avec ses recommandations personnelles.

Obama a publié une liste de ses lectures et chansons préférées cette semaine, y compris des livres comme « Klara and the Sun », « Project Hail Mary » et « The Sweetness of Water » et des chansons dont « Pick Up Your Feelings » de Jazmine Sullivan, « Walkin’ » de Miles Davis et le ver d’oreille « Leave the Door Open » de Silk Sonic (nouveau duo d’Anderson.Paak et Bruno Mars).

« Alors que nous étions encore à la Maison Blanche, j’ai commencé à partager mes favoris de l’été – et au fil des ans, c’est devenu une petite tradition que j’ai hâte de partager avec vous tous », a écrit Obama sur Instagram. « J’espère que vous les apprécierez autant que moi. »

Le 44e président des États-Unis a sélectionné 11 livres à mettre en valeur dans de nombreux genres, dont beaucoup sont déjà acclamés par la critique comme « Sweetness of Water », qui a été sélectionné comme le dernier ajout au club de lecture d’Oprah Winfrey en juin.

« Venez #ReadWithUs, vous tous », a commenté le compte du club de lecture de Winfrey.

Choix du club de lecture :Tous les favoris d’Oprah, y compris le premier roman « La douceur de l’eau » de Nathan Harris

Obama a publié une longue liste de lecture musicale estivale de deux pages un jour après ses recommandations de livres, décrivant les sélections musicales comme « un mélange d’ancien et de nouveau ».

« Avec tant de gens qui se réunissent avec leur famille et leurs amis, il y a beaucoup à célébrer cet été. J’ai créé une liste de lecture de certaines des chansons que j’ai écoutées récemment », a-t-il écrit.

Obama a fait sa première playlist en 2015 après avoir créé un Spotify, selon un article écrit par le personnel d’Obama White House.

« Quand on lui a demandé de choisir quelques-unes de ses chansons préférées pour l’été, le président est devenu sérieux », lit-on dans l’article. « Il a pris un stylo et du papier et a rédigé non pas une, mais deux listes de lecture d’été distinctes : une pour la journée et une pour la soirée. »

La liste de lecture inaugurale comprenait des chansons comme « Green Light » de John Legend, « The Best is Yet to Come » de Frank Sinatra et « Feeling Good » de Nina Simone.