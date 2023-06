Barack Obama partage son premier conseil de carrière pour la génération Z

Le secret pour bâtir une carrière réussie est de devenir un meilleur résolveur de problèmes, déclare l’ancien président Barack Obama.

Quelles que soient les perturbations qui secouent l’économie – qu’il s’agisse de la pandémie, de l’IA ou du changement climatique – être un employé ingénieux et adaptable vous rendra indispensable, a déclaré Obama à LinkedIn News. Podcast « Ça marche » le 1er juin.

Cela est particulièrement vrai pour les Gen Zers, dont beaucoup ont commencé leur carrière dans des environnements de travail hybrides ou distants fracturés au plus fort de la pandémie.

« Le conseil le plus important que je donne aux jeunes est … apprenez simplement à faire avancer les choses », a expliqué Obama. « J’ai vu à tous les niveaux des gens qui sont très bons pour décrire les problèmes, des gens qui sont très sophistiqués pour expliquer pourquoi quelque chose s’est mal passé ou pourquoi quelque chose ne peut pas être réparé, mais ce que je recherche toujours est aussi petit soit-il le problème ou son ampleur, quelqu’un qui dit : ‘Laissez-moi m’en occuper.' »

Projeter une attitude de « tout ce dont vous avez besoin, je peux le gérer » au travail, a ajouté l’ancien président, vous aidera à établir une relation solide avec vos collègues et vos gestionnaires. « Celui qui dirige cette organisation le remarquera, je le promets », a-t-il déclaré.

La recommandation d’Obama est similaire aux conseils de carrière que Bill Gates a donnés à la promotion de 2023.

« Gravitez vers un travail qui résout un problème », a déclaré le fondateur de Microsoft aux étudiants lors de la cérémonie d’ouverture de la Northern Arizona University le mois dernier. « Lorsque vous passez vos journées à faire quelque chose qui résout un gros problème, cela vous donne de l’énergie pour faire de votre mieux. Cela vous oblige à être plus créatif et cela donne à votre vie un sens plus fort. »

En fin de compte, la meilleure façon de se démarquer dans un nouvel emploi – et de se positionner en tant qu’employé apprécié – est de clouer « tout ce qui vous est assigné », a conclu Obama. « Vous le tuez … parce que les gens le remarqueront, c’est quelqu’un qui peut faire quelque chose. »

