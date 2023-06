Barack Obama partage l’astuce n°1 qu’il utilise pour avoir un état d’esprit positif

Barack Obama n’est pas étranger aux circonstances sombres – maintenir une attitude positive malgré elles l’aide à rester de bonne humeur.

Obama, 61 ans, a discuté de la meilleure tactique qu’il utilise pour garder la tête froide dans un entretien avec le comédien Hasan Minhaj publié mercredi.

Minhaj a demandé à l’ancien président, qu’il surnommait le « gars de l’espoir et du changement », s’il était déprimé dans les conditions actuelles telles que le changement climatique, les lois anti-avortement et la législation anti-LGBTQ+.

« J’essaie de garder une certaine perspective », a répondu Obama. « Demandez à vos parents ou à vos grands-parents si c’est le pire qu’ils aient vu. Je suis à peu près sûr qu’entre la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression… nous pouvons passer en revue la liste des moments qui sont nettement pires que ce. »

Au lieu de s’attarder sur des événements bouleversants, il souscrit à l’état d’esprit du « verre à moitié plein » selon lequel les choses pourraient toujours être pires, l’aidant à développer un sentiment de gratitude.

Obama a ajouté que beaucoup d’entre nous, y compris lui-même, ont grandi à une époque où les événements positifs semblaient l’emporter sur les négatifs, il peut donc être difficile d’être optimiste quand c’est l’inverse.

« J’ai grandi dans cette période anormale où, même si de mauvaises choses se produisaient, pour la plupart, la trajectoire de l’humanité était [that] les choses s’amélioraient », a-t-il déclaré. « Nous devenions moins racistes, moins sexistes et moins homophobes… il y avait cet énorme sentiment que de nombreux maux de l’humanité étaient derrière nous.

Au fil du temps, vous pouvez vous entraîner à être plus optimiste en examinant les situations négatives sous un jour positif, selon le site de santé et de bien-être Très bien l’esprit.

« Lorsque vous pensez négativement, prenez un moment pour évaluer le réalisme de vos pensées », a écrit la psychothérapeute Amy Morin sur son site Web. « Recadrer vos pensées trop négatives en déclarations plus réalistes peut vous aider à maintenir une bonne dose d’optimisme. »

Obama a donné des conseils similaires aux amis de sa fille Malia, dit-il, après qu’elle ait demandé comment rendre ses amis plus optimistes quant à l’arrêt du changement climatique.

« Ce que je lui ai dit, c’est: » Écoute, nous ne pourrons peut-être pas limiter l’augmentation de la température à 2 degrés centigrades. Mais voilà, si nous travaillons très dur, nous pourrons peut-être la limiter à 2,5 au lieu de 3 « . » il expliqua. « Ce centigrade supplémentaire, cela pourrait signifier la différence entre le fait que le Bangladesh soit ou non sous l’eau. »

Des changements de mentalité comme celui-ci sont ce qui « compte », a-t-il poursuivi. « Cela peut soutenir votre esprit. »

