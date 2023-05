Barack Obama occupait le poste le plus élevé de l’Amérique. Maintenant, il a un avant-goût de ce à quoi ressemble le vrai travail

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

OUn jour normal, des années après avoir quitté son poste de leader du monde libre, Barack Obama fait ses courses avec Randi, une jeune mère qui a du mal à trouver un travail lui permettant de s’occuper de son jeune enfant.

Randi pense-t-il qu’il est devenu plus difficile pour les gens de mener une existence où ils possèdent une maison, paient leurs factures et s’occupent de leurs enfants, demande Obama ?

« Oui », dit Randi. Quand Obama lui demande pourquoi, elle montre du doigt le rayon des céréales dans lequel ils se sont retrouvés : « C’est 6,12 dollars la boîte de céréales », lui dit-elle. « Je gagne 10 $ de l’heure. C’est une heure de mon chèque de paie disparu, [with] quelques bonbons.

Peu de temps après, Randi lui dit : « J’ai une question pour toi. » Quand Obama lui dit d’aller de l’avant, elle se tourne vers lui et lui demande : « Es-tu en paix ? Maintenant? » Obama, poussant le chariot d’épicerie, répond à cette question entre l’allée des surgelés et l’allée des sodas, dans un moment significatif qui ne finit pas par mettre l’accent sur lui, mais rappelle la situation de Randi et d’autres travailleurs comme elle.

C’est l’une des scènes les plus révélatrices et captivantes du nouveau documentaire Netflix Travailler : ce que nous faisons toute la journéeune enquête humaine en quatre parties, franche, sans fioritures, sur le travail, le labeur, les emplois et la manière dont ils nous servent et nous manquent. Fonctionnement vient de Higher Ground, la société de production fondée par Barack et Michelle Obama en 2018, et de Concordia Studio, une autre société de production. Obama a non seulement servi de producteur exécutif, mais a également joué et raconté des parties de chaque épisode.

Quand Caroline Suh, la documentariste derrière Sel Gras Acide Chaleur et Blackpink : Illuminez le ciel, a été approchée pour réaliser une nouvelle série sur le travail, elle ne voulait initialement pas y participer. « Ma réaction immédiate a été du genre ‘Non' », raconte-t-elle L’indépendant dans un entretien téléphonique. « Qui veut penser à ça ?

Mais ensuite, Suh a entendu que Barack Obama serait impliqué et a rapidement reconsidéré. « Quand j’ai entendu que le président était impliqué, j’ai immédiatement changé d’avis », dit-elle.

L’ancien président a en effet façonné la série dès ses débuts. Selon Suh, l’équipe derrière Fonctionnement a passé environ neuf mois à développer le spectacle avant le début de la production, à rechercher des concepts clés. Et, oui, Obama a été très impliqué dès le début.

« Le travail est tellement de choses, et nous voulions comprendre ce qu’est la réalité du travail aujourd’hui pour les gens – quel genre d’emplois les gens ont, quels sont les bons emplois, quels sont les mauvais emplois, pourquoi les bons emplois sont de bons emplois, et pourquoi les mauvais emplois sont de mauvais emplois », dit Suh. « … Le président nous a donné un tas de thèmes qu’il voulait explorer, comme le travail des femmes, l’automatisation et les syndicats. Il a fallu beaucoup de temps pour regarder l’histoire, et ce qui se passe maintenant, et ce qui se passe dans le futur, pour même décider comment nous aborderions la série.

Barack Obama commande une salade verte et des frites lors d’une réunion avec l’exécutif Natarajan Chandrasekaran (Netflix)

Après cette période de développement est venu le tournage, qui a eu lieu entre 2020 et 2022. Fonctionnement est ouvertement inspiré du livre de non-fiction de 1974 Travailler : les gens parlent de ce qu’ils font toute la journée et de ce qu’ils ressentent à propos de ce qu’ils font, par le diffuseur Studs Terkel, qui a exploré la vie professionnelle de plusieurs participants. Le documentaire amène ce projet à l’ère moderne.

Chaque épisode examine le travail à travers une lentille différente, reflétée dans leurs titres : « Service Jobs », « The Middle », « Dream Jobs » et « The Boss ». Nous rencontrons un riche casting de participants. Il y a Randi, qui suit une formation d’aide à domicile dans le Mississippi. Il y a Carmen, chauffeur-livreur pour Uber Eats à Pittsburgh. Il y a Luke, un gestionnaire de données chez Aurora Innovation, une entreprise de technologie de conduite autonome, également à Pittsburgh. Il y a François, le directeur général de l’hôtel cinq étoiles Pierre à New York.

Le Pierre, en fait, sert de ligne directrice dans le documentaire. Le premier épisode présente Elba, une femme de ménage à l’hôtel. L’épisode deux présente Beverly, qui y travaille comme standardiste. L’épisode trois présente François, et l’épisode quatre présente Natarajan Chandrasekaran, le président de Tata Sons, la société mère du groupe Tata, qui comprend elle-même l’Indian Hotels Company, qui comprend la marque Taj Hotels, qui comprend le Pierre.

Chaque épisode commence par une vignette mettant en vedette Obama (il peut être en train de livrer leurs déjeuners aux travailleurs de soins à domicile dans le Mississippi, ou de commander une salade verte et des frites pour un déjeuner avec Chandrasekaran), puis passe aux participants, avec quelques vignettes explicatives racontées par l’ancien président. Chaque épisode se termine ensuite avec Obama interagissant avec les participants.

Ces séquences sont parmi les plus révélatrices, non seulement parce que – oui – Obama est toujours ridiculement doué pour projeter chaleur, empathie et humour, mais aussi parce que les participants eux-mêmes semblent profondément à l’aise en sa présence.

Avaient-ils besoin de conseils, je me demande, pour se sentir à l’aise d’interagir avec l’ancien président ? Suh me dit qu’ils ne l’ont pas fait, principalement parce qu’au moment où ils ont filmé leurs scènes avec Obama, ils s’étaient habitués à ce que des caméras les filment et ils avaient construit une relation avec l’équipe du documentaire au fil du temps. La personnalité d’Obama a fait le reste.

« Le président est vraiment incroyable pour mettre les gens à l’aise », dit-elle. « C’est comme un cadeau, car quand il entre dans une pièce, ça déstabilise totalement tout. Des hommes adultes qui travaillent dans l’équipe, qui ont participé à tant de tournages – ils étaient comme de petits enfants qui le rencontraient. Ils partageaient, et ils étaient tellement excités, comparant les poignées de main les unes avec les autres, comme, qui a eu ce genre de poignée de main. Les gens pleurent, les gens rient. Les gens perdent la tête. J’imagine que c’est comme quand les Beatles viennent en ville ou quelque chose comme ça.

Barack Obama rencontre Luke Starcher, responsable des données chez Aurora Innovation à Pittsburgh (Ben Salomon/Netflix)

Beverly Aponte, standardiste à l’hôtel Pierre (Netflix)

La logistique du tournage avec un ancien président était captivante, dit Suh : « Tous les membres de leur équipe sont si pros pour emménager avec tous les services secrets et s’assurer que tout est en sécurité. C’est fascinant de voir cet organisme déplacer le monde, et cela vous fait réaliser à quel point il est difficile d’être au centre de tout cela. Vous ne pouvez vraiment rien faire par vous-même. Il y a toujours tous ces gens autour.

Fonctionnement ne concerne pas seulement les emplois et les professions spécifiques représentés à l’écran, ni seulement le fait qu’Obama ait des conversations significatives avec un large éventail de travailleurs américains – bien que ces deux éléments fassent beaucoup de travail. Le documentaire est solidement ancré dans sa recherche et fait un travail efficace pour contextualiser chaque épisode pour faire un point plus large.

Une séquence d’une minute racontée par Obama dans le premier épisode, à propos de l’actuelle cadre et ancienne concierge Gail Evans, est une illustration étonnamment concise de la façon dont le travail est devenu moins efficace pour offrir aux travailleurs des opportunités et une voie de progression. Plusieurs séquences mettent en évidence l’importance des syndicats dans la protection des travailleurs au milieu des changements de l’industrie. Les comparaisons entre le présent et le passé sont particulièrement accablantes. « En 1970, un PDG gagnait environ 30 fois le travailleur typique », raconte Obama dans l’épisode quatre. « Aujourd’hui, ils en font 350 fois plus. »

Ces passages explicatifs fonctionnent, car ils font écho à ce que l’on voit à l’écran : tout le monde dans Fonctionnement travaille et travaille dur, mais tout le monde ne peut pas joindre les deux bouts, s’offrir un style de vie de classe moyenne ou trouver un travail compatible avec ses obligations d’aidant.

Tout en travaillant sur le documentaire, Suh et son équipe avaient l’habitude de dire que si la série rendait les gens meilleurs pourboires, ils seraient heureux. Elle espère également que cela incitera les autres à « voir beaucoup plus les gens qui nous entourent ».

« Je pense que cela rendra les gens plus conscients les uns des autres et plus reconnaissants », dit-elle.

Working: What We Do All Day en streaming à partir du 17 mai sur Netflix US et UK