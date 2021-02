Si l’écoute de podcasts ne vous intéressait pas beaucoup auparavant, la dernière série de Spotify pourrait attirer votre attention.

«Renegades: Born in the USA» a réussi à réunir deux personnalités emblématiques du domaine de la musique et de la politique mondiale. L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, et le légendaire musicien américain Bruce Springsteen ont collaboré pour publier le podcast dans lequel ils parlent d’histoires sur la musique, la paternité, la vie en Amérique et les expériences qui ont influencé leur vie.

Dans une publication Instagram partagée par Obama lundi, le politicien de 59 ans a publié une vidéo où il est vu avec Bruce alors qu’ils se dirigent vers le studio d’enregistrement de ce dernier chez lui dans le New Jersey. Les deux sont entendus parler de leurs pères et de leurs souvenirs d’enfance. Bruce mentionne comment son père était silencieux la plupart du temps et ne communiquait pas beaucoup, ce qui a conduit Bruce à penser qu’il avait honte de sa famille.

Le musicien de 71 ans mentionne que cette expérience a façonné son image de la masculinité et il demande à Obama s’il a dû faire face à quelque chose de similaire. Parlant de son père, Obama a déclaré qu’il l’avait quitté à l’âge de deux ans et qu’il n’était revenu qu’à 10 ans et cela aussi pendant un mois. Obama a mentionné qu’il n’y avait aucun moyen de se connecter à son père puisqu’il se sentait comme un étranger pour lui.

La bande-annonce vidéo du podcast montre ensuite un montage d’images et de clips vidéo de la jeunesse d’Obama et de Bruce alors que le premier raconte qu’en surface, il peut sembler qu’ils n’ont pas grand chose en commun. Obama dit que Bruce est un homme blanc d’une petite ville de Jersey alors qu’il est un homme noir métis, né à Hawaï. Bruce est une icône du rock’n’roll alors qu’il n’est pas aussi cool, dit Obama mais malgré leurs origines très différentes, ils ont trouvé un terrain d’entente dans l’idée de l’Amérique et c’est ce que les deux hommes explorent dans le podcast.

Les internautes sont ravis de voir les deux personnalités emblématiques se réunir et partager quelques anecdotes sur leur vie personnelle. Commentant le message Instagram d’Obama, un utilisateur a écrit: «Deux légendes. J’ai hâte d’écouter! Un autre utilisateur a écrit: «Génial! Deux des Américains les plus incroyables ne font que parler! »