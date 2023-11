Barack Obama fait l’éloge des accords SAG-AFTRA et WGA et rend hommage au pionnier des droits civiques « Rustin » lors de la projection à Washington – date limite

Norell Giancana/Netflix

L’ancien président Barack Obama a évoqué la fin du conflit du travail à Hollywood lors d’une projection spéciale vendredi de Rustinle biopic Netflix sur les droits civiques de Bayard Rustin réalisé par lui et Higher Ground Prioductions de l’ancienne Première Dame Michelle Obama.

En présentant le film au HBCU First Look Film Festival, Obama a déclaré : « C’est formidable de vous voir encore plus nombreux depuis la fin des grèves », une référence aux restrictions imposées aux écrivains et aux acteurs dans la promotion de leurs projets pendant le débrayage.

Il a ajouté : « En tant que personne qui se soucie beaucoup du pouvoir des travailleurs dans ce pays et en tant que père de quelqu’un qui écrit dans le cinéma, je suis heureux que les scénaristes et les acteurs soient parvenus à un accord qui reconnaît la valeur et leur travail. .»

La projection a eu lieu au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines.

Obama a souligné qu’en 2013, il avait décerné à Rustin la Médaille présidentielle de la liberté, le qualifiant de « l’une des figures marquantes qui ont changé le cours de l’histoire américaine ». Sans lui, je n’aurais peut-être pas été président et vous ne seriez peut-être pas là où vous êtes aujourd’hui.

« Pourtant, pendant des décennies, Bayard s’est vu refuser la place qui lui revient dans l’histoire – la plupart d’entre vous n’ont probablement pas lu

à son sujet à l’école primaire, au collège ou même au lycée. La raison principale est de retour dans le

Dans les années 1950, il était ouvertement gay. Imagine ça. Pensez-y. C’est quelqu’un qui était courageux

assez pour être qui il était, même s’il allait très certainement être ostracisé, viré de

emplois, mis de côté. Et c’est ce qui s’est passé la plupart du temps.

Obama a déclaré qu’« aucune médaille ne peut changer ce qui est arrivé à Bayard, et aucun film ne peut apaiser la douleur de générations d’Américains qui ont été victimes de discrimination en raison de qui ils sont et de ceux qu’ils aiment. Mais Michelle et moi espérons qu’en racontant l’histoire de Bayard, davantage de gens apprécieront des dirigeants comme lui qui ont rapproché l’Amérique de ses idéaux les plus élevés – même s’ils n’étaient pas sous le feu des projecteurs.»

L’ancienne Première Dame Michelle Obama s’exprime avant la projection de Rustin au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines, à Washington, DC

Michelle Obama a également fait des remarques, soulignant que Rustin « avait préparé le terrain » pour la marche sur Washington en 1963 « et tous les progrès qui en ont découlé ».

“Et pourtant, son nom n’est pas synonyme de cette histoire comme tant d’autres”, a-t-elle déclaré. « Un homme noir ouvertement gay ne s’intégrait pas facilement, même au cœur d’un mouvement pour les droits civiques et la justice. Et il n’a pas non plus été célébré dans notre histoire. Pour nous, ce film consiste à peindre l’histoire plus complète de notre histoire – les triomphes, les complications, tout cela. »

Étaient également présents à la projection la star du film, Colman Domingo, ainsi que le réalisateur George C. Wolfe, le producteur Bruce Cohen, la productrice Tonia Davis et le co-scénariste Julian Breece. Étaient également présents Joyce Ladner, une activiste présentée dans le film ; Walter Naegle, partenaire de Rustin ; et la représentante Eleanor Holmes Norton. Jonathan Capehart a fait une séance de questions-réponses avec Wolfe et Domingo après la projection.