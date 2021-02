Barack Obama et Bruce Springsteen s’associent pour la série de podcasts Spotify | Actualités Ents & Arts

Barack Obama s’est associé à un partenaire improbable pour une nouvelle série de podcasts sur Spotify.

L’ancien président américain présentera une série de huit épisodes avec le vétéran du rock Bruce Springsteen, qui M. Obama aurait «noué une profonde amitié» avec.

Dans la série, intitulée Renegades: Born In The USA, le couple discutera de questions telles que la race, la paternité, le mariage et l’état des États-Unis.

Le géant du streaming Spotify a déclaré que le podcast serait « une discussion personnelle et approfondie entre deux amis explorant leur passé, leurs croyances et le pays qu’ils aiment – tel qu’il était, tel qu’il est et tel qu’il devrait aller de l’avant ».

M. Obama, 59 ans, et Springsteen, 71 ans, se sont rencontrés pour la première fois lors de la campagne électorale de 2008 et ont apporté leur soutien à Joe Biden lors de la récente élection présidentielle.

Le couple peut sembler des amis improbables, et même l’ancien président le reconnaît dans une bande-annonce de la série.

« C’est un homme blanc d’une petite ville de Jersey. Je suis un homme noir de race mixte né à Hawaï. C’est une icône du rock and roll. Je suis … pas aussi cool », dit-il.

Présentant le premier épisode, M. Obama a poursuivi: «Comment en sommes-nous arrivés là? Comment pourrions-nous retrouver le chemin d’une histoire américaine plus fédératrice? Ce sujet est venu dominer tant de mes conversations l’année dernière – avec Michelle, avec mes filles et avec des amis.

« Et l’un des amis se trouve être M. Bruce Springsteen. En surface, Bruce et moi n’avons pas grand chose en commun. Mais au fil des ans, ce que nous avons découvert, c’est que nous avons une sensibilité partagée.

« À propos du travail, de la famille et de l’Amérique. À notre manière, Bruce et moi avons fait des voyages parallèles pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donné. Essayer de raconter les histoires de ses habitants. »

La société de production de Barack et Michelle Obama a signé un accord avec Spotify en 2019 pour produire des podcasts exclusifs.

Les deux premiers épisodes de cette série sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming.

Plus tôt ce mois-ci, Springsteen a fait la une des journaux car il est apparu qu’il avait été accusé d’alcool au volant et une publicité Jeep de haut niveau dans laquelle il est apparu a ensuite été tirée.