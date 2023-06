Barack Obama donne des conseils à ses filles sur la réussite, le bonheur

Vous pensez peut-être que cela vaut la peine de sacrifier des vacances, du temps en famille et du sommeil pour votre carrière, surtout si cela mène à une augmentation ou à une promotion.

Cela vous rendra également beaucoup plus malheureux, déclare l’ancien président américain Barack Obama.

« Ce que vous voulez, c’est un équilibre », Obama dit LinkedIn Nouvelles‘ Podcast « Ça marche » jeudi. « Les jeunes [should be] à la recherche d’un travail qu’ils trouvent intéressant, dans lequel ils peuvent se lancer, mais pas [as] un substitut aux autres aspects de nos vies – le bénévolat, la famille, les amitiés, l’engagement civique – qui font une vie bien équilibrée. »

Le problème, a ajouté Obama, est que beaucoup de gens considèrent le « succès » comme l’obtention d’argent, d’un titre de poste ou d’un statut professionnel. « Une grande partie de ce qui est important dans la vie peut ne pas passer par votre travail », a-t-il déclaré.

Son conseil pour ses deux filles, toutes deux dans la vingtaine : Ne laissez pas votre soif de succès vous empêcher de profiter de la vie.

Les conseils d’Obama font suite à de multiples déclarations de regret récentes de milliardaires qui se sont penchés sur leurs tendances de bourreau de travail tout en amassant une grande partie de leur richesse.

Le mois dernier, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré aux récents diplômés de la Northern Arizona University qu’il s’était trop sacrifié lors de la création de son entreprise – et s’attendait injustement à ce que ses employés fassent de même.

« Quand j’avais votre âge, je ne croyais pas aux vacances. Je ne croyais pas aux week-ends. Je ne croyais pas non plus que les gens avec qui je travaillais devraient le faire », a déclaré Gates, notant qu’il lui a fallu devenir papa pour réaliser « il y a plus dans la vie que le travail ».

De même, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré le mois dernier à David Faber de CNBC que des tactiques telles que passer des nuits blanches et dormir sous son bureau pour faire le travail ont finalement contrecarré sa productivité.

« J’ai essayé [to sleep] moins, mais… même si je suis éveillé plus d’heures, j’en fais moins », a déclaré Musk. « Et le niveau de douleur cérébrale est mauvais si je reste moins de six heures [of sleep per night]. »

Les « personnes les plus heureuses et les plus prospères » sont celles qui accordent autant d’importance à leur vie personnelle qu’à leur vie professionnelle, a déclaré Obama.

« J’espère que vous travaillerez avec des gens formidables et que vous nouerez des amitiés durables, mais beaucoup de vos amis seront des gens avec qui vous ne travaillez pas », a-t-il déclaré. « Votre famille, les heures que vous passez à la maison, seront probablement plus significatives pour vous à long terme. Ces relations intimes que vous entretenez. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.