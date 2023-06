Barack Obama caresse les fesses de Michelle pendant ses vacances en Grèce : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : karabatsispavlos / BACKGRID

Amoureux de longue date ! Ancien président américain Barack Obama61 ans, et sa femme, Michelle obama59 ans, étaient des objectifs de couple lors de vacances en famille en Grèce le 21 juin. Alors que le couple visitait le musée de l’Acropole aux côtés de leurs filles, Malia24, et Sacha, 22 ans, Barack s’est assuré de montrer de l’affection à sa femme en lui tapotant les fesses de manière ludique alors qu’ils traversaient le musée. La femme de 59 ans a porté une combinaison verte sans bretelles avec un châle en résille et des baskets blanches.

Pendant ce temps, le père de deux enfants a pour sa part opté pour un ensemble décontracté mais tendance. Barack a associé une chemise boutonnée bleue à une paire de jeans blancs et a même jumelé avec Michelle et a ajouté des baskets blanches à sa tenue. Pendant ce temps, leurs filles étaient tout aussi stylées que leurs parents ! Malia, pour sa part, a porté une robe marron et a associé le look à des bottes noires. Sasha a opté pour un look décontracté avec un jean baggy, un haut violet sans bretelles et des baskets Nike.

La veille de leur sortie familiale au musée, Barack a pris Twitter pour expliquer pourquoi il se rendait en Grèce. « Michelle et moi avons lancé la @ObamaFoundation pour soutenir la prochaine génération de leaders créant un changement durable dans leurs communautés », a-t-il écrit. « Cette semaine, je rejoindrai nos dirigeants Obama en Grèce où nous partagerons des idées et approfondirons le travail qu’ils font. » L’organisation à but non lucratif a été fondée par l’ancien président et Michelle en 2014, environ trois ans avant la fin de son dernier mandat.

Bonne fête des pères à tous ceux qui ont la chance d’assumer le rôle de père ou de figure paternelle. À Malia et Sasha, être votre père sera toujours le plus beau cadeau de ma vie. pic.twitter.com/pslJLI85tb – Barak Obama (@BarackObama) 18 juin 2023

En plus de son voyage en Grèce et de son travail avec leur fondation, Barack s’est rendu sur Twitter le jour de la fête des pères pour se réjouir de ses filles et se vanter d’être un papa fier. « Bonne fête des pères à tous ceux qui ont la chance d’assumer le rôle de père ou de figure paternelle. À Malia et Sasha, être votre père sera toujours le plus beau cadeau de ma vie », a-t-il écrit dans la photola légende. Pendant ce temps, le Devenir L’auteur s’est rendu sur Instagram le même jour pour partager une photo de retour de son mari avec leurs filles de son temps à la Maison Blanche. « Bonne fête des pères à tous les papas incroyables – et à ce gars en particulier. @BarackObama, merci d’être un père si aimant, attentionné et attentionné envers nos deux belles filles. On t’aime tellement ! », a écrit Michelle en légende.

Ce n’est pas non plus la première sortie récente des familles ensemble, car elles ont toutes été repérées lors de la remise des diplômes de Sasha à l’USC à Los Angeles le 12 mai. Alors que la jeune femme de 22 ans profitait de son grand moment, ses parents et sa grande sœur ont fait sûr de se présenter pour soutenir son étape majeure. Michelle a été photographiée tenant la main de sa fille alors qu’elle portait également une robe noire de Dries van Noten, tandis que la diplômée portait une casquette et une robe traditionnelles. Barack est resté formel dans un costume gris et une chemise boutonnée blanche, tandis que Malia a opté pour une robe nude sans bretelles. Le 44e président américain et sa femme sont mariés depuis 1992 et continuent de s’évanouir publiquement plus de trois décennies plus tard.

