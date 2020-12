Les humains ont longtemps été intrigués par les extraterrestres et les objets volants non identifiés (OVNI). Les théories du complot continuent d’errer que les gouvernements du monde, en particulier le gouvernement américain, en savent plus sur les objets extraterrestres et ont supprimé les preuves à ce sujet.

La zone 51 du Nevada, une installation top-secrète de l’US Air Force (USAF), était au centre des théories du complot sur les extraterrestres. Il était donc intéressant de voir l’ancien président américain Barack Obama répondre (en quelque sorte) à une question sur les extraterrestres.

Obama fait actuellement la promotion de son dernier livre A Promised Land. Au cours d’une de ces promotions, Obama s’est rendu au Late Show avec Stephen Colbert, où il a révélé qu’il avait demandé des informations sur les extraterrestres pendant son séjour à la Maison Blanche. Cependant, il a refusé de partager les informations qu’il avait reçues.

Lorsque l’hôte a soulevé la question des OVNIS, Obama avait une réponse. La conversation entre Obama et Colbert a été brève, mais il est certain que l’ancien POTUS en sait quelque chose sur les extraterrestres. Obama a répondu à propos des extraterrestres et a dit: « Cela a certainement été demandé. » Stephen a alors demandé, « Alors? » Avec un sourire, Obama a répondu: « Je ne peux pas vous le dire, désolé. »

Mais l’hôte de CBS qui était en retard dans la soirée a regretté la confirmation. «D’accord, je prends ça pour un oui», dit-il. Stephen a suggéré qu’Obama n’en aurait pas dit un s’il n’y avait pas d’étrangers. Il a ajouté qu’il pensait qu’Obama était un joueur de poker, mais il lui a juste montré [Stephen] la carte de la rivière.

Une carte rivière au poker est la carte qui donne aux joueurs la dernière chance d’améliorer leur main et détermine le vainqueur lors d’une confrontation.

Obama a finalement dit à Stephen de le penser. L’ancien président a alors déclaré que Rosewell et les ovnis étaient la plus grande théorie du complot, et maintenant l’idée que le gouvernement pourrait avoir un vaisseau spatial extraterrestre semble apprivoisée. L’animateur de l’émission a plaisanté: « Maintenant, le plus grand complot est que les gens du Michigan votent. »

A Promised Land, le nouveau livre du 44e président américain, est un mémoire. C’est la première de deux parties. Cela inclura des données sur sa jeunesse, la campagne présidentielle de 2008 et se terminera avec la mort d’Oussama-ben-Laden en 2011. Le livre a été publié après l’élection présidentielle américaine de 2020 le 17 novembre 2020.