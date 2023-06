Barack Obama a rencontré Michelle au travail, tout comme Brad et Angelina. Pourquoi les romances au bureau sont-elles désormais interdites ?

Il semble que Phillip Schofield ne soit pas le seul homme actuellement en difficulté pour s’être livré à un peu d’action dans le placard de papeterie au travail.

Il y a un gars qui s’appelle Jack Nicholls – il est le principal interlocuteur de Drive To Survive – qui vient d’être limogé de son rôle de commentateur principal de la Formule E.

Barack et Michelle Obama se sont rencontrés au travail et ont un mariage heureux Crédit : Getty

Jack Nicholls a perdu son poste de commentateur pour la Formule E après une relation de travail Crédit:

Ce qui s’est passé semble plutôt compliqué et je suis obligé d’utiliser le mot prétendument beaucoup, mais il semble qu’il y ait eu trois plaintes à son sujet pour des attouchements inappropriés au travail.

Deux, dit-on, provenaient de témoins des attouchements et un d’une fille avec qui il avait eu une relation. Ce qui n’est apparemment pas autorisé par la Formule E.

Alors c’est ça. Parce qu’il aurait touché quelqu’un avec qui il sortait, on le retrouve maintenant, pendant la semaine, à Schofield House sur Barrymore Street.

Et le week-end dans un studio de la BBC, commentant la Formule 1.

Parce qu’à la BBC, semble-t-il, vous avez le droit de toucher votre petite amie.

Vous êtes confus? Essayez de comprendre cela lorsque vous avez commencé à travailler dans les années 70.

A l’époque, tout était permis. Vous pouvez donc certainement demander à un collègue de sortir avec vous. C’était bizarre si tu ne le faisais pas.

C’est pourquoi, à la plupart des fêtes de Noël, tout le monde se noyait dans la salive des autres.

C’est évidemment différent maintenant parce que vous ne pouvez même pas être sûr que la fille qui vous intéresse est réellement une fille ce jour-là.

Elle pourrait être non binaire. Ou un crayon. Dans ce cas, vos avances pourraient être considérées comme du harcèlement, et vous vous retrouverez également à Barrymore Street.

Pour contourner le problème, de nombreuses entreprises interdisent les relations de travail et celles qui autorisent un peu d’amour à l’eau froide enverront souvent le service des ressources humaines pour vous jeter de l’eau partout si vous essayez quoi que ce soit.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour la romance au bureau? Si vous êtes effrayé par le concept des rencontres en ligne et que vous ne voulez pas vous embêter à vous asseoir autour des bars d’hôtel habillé comme Jessica Rabbit, alors le bureau est une alternative sensée.

Les stars hollywoodiennes Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rencontrées grâce à leur travail Crédit : Getty

Avoir une romance de travail comme Tim et Dawn de The Office ressemble à une relique du passé Crédit : BBC

Parce qu’avouons-le, vous avez déjà quelque chose en commun avant même que quoi que ce soit ne commence.

Barack et Michelle Obama se sont rencontrés au travail. Bill et Melinda Gates aussi. Et Brad Pitt et Angelina Jolie.

Et où aurait été The Office sans Tim et Dawn ?

Étrange de penser qu’aujourd’hui, cela – la plus grande histoire d’amour jamais projetée à la télévision – ne serait tout simplement pas possible.

LE « ils » qui s’est collé au sol lors d’un débat à l’Université d’Oxford cette semaine a l’air ennuyeux.

Mais elle m’a donné une idée. Pourquoi n’irais-je pas chez elle me coller au sol de la cuisine ?

Ensuite, je peux m’asseoir là à jouer les discours d’Andrew Tate à plein volume pendant que la police me prépare des tasses de thé.

Je déteste Armie (encore)

L’acteur ciselé Armie Hammer n’a plus de cas à répondre Crédit : Getty

Au fil des ans, j’ai accueilli des centaines d’invités célèbres dans mes différentes émissions de télévision, et presque tous étaient très gentils.

Mais l’acteur américain Armie Hammer s’est démarqué comme peut-être le plus gentil du lot.

Je voulais le détester bien sûr parce que personne n’a le droit d’être aussi beau ou d’avoir des dents aussi blanches.

Mais je ne pouvais tout simplement pas. Il se levait chaque fois qu’une fille entrait dans la pièce, il allait chercher ses propres boissons, il trouvait les histoires des autres intéressantes et il était drôle.

J’ai donc été stupéfait lorsque des rapports ont commencé à émerger affirmant que derrière le vernis de la perfection, il était en fait un violeur qui fantasmait sur le fait de manger ses victimes.

Heureusement, j’ai maintenant été déstabilisé parce que l’affaire a été abandonnée. Cela signifie qu’il n’est ni un violeur ni un cannibale.

Ce qui signifie que je peux recommencer à le haïr pour sa beauté et ses dents à la place.

Beaucoup de billies stupides

Il y a QUELQUES semaines, j’ai acheté une flotte de bébés chèvres, et mercredi, ils étaient assez grands pour être sortis de la grange et mis dans un champ, où ils peuvent être entraînés à ne pas s’approcher des clôtures électriques.

Malheureusement, cette formation implique de les laisser s’approcher des clôtures électriques.

Maintenant. Je n’ai pas un côté cruel et j’aime mes animaux, mais je dois admettre que le bruit qu’une chèvre fait quand son nez reçoit un zap de 12 volts est encore plus drôle que le bruit qu’un James May fait quand il tombe à plat sur son visage dans une flaque boueuse.

Ou le bruit que je fais quand une chèvre se lasse que je me moque d’elle et me donne un coup de tête dans le hamac de l’équarrisseur.

NOUS sommes depuis longtemps habitués à ce que les météorologues ne soient pas en mesure de dire quel temps il fera demain.

Mais maintenant, ils ont perdu la capacité de nous dire quel temps il faisait hier.

Ils sont tellement obsédés par le récit du changement climatique qu’ils peignent leurs cartes météorologiques en rouge foncé et nous racontent sans cesse comment « les records de température ont été battus aujourd’hui ».

Et je suis assis là, en pull et en manteau, à me demander s’il faut rallumer le chauffage central.

Le président américain Joe Biden a encore fait une grosse chute cette semaine Crédit : AFP

C’est plus médiatique de nos jours de voir Joe Biden debout Crédit : AFP

POUR l’amour de Dieu, pouvons-nous arrêter d’imprimer des photos de Joe Biden en train de tomber ?

Ce n’est pas une nouvelle. Cela arrive tous les jours. C’est comme imprimer sans cesse des clichés du coucher du soleil.

Voyons plutôt quelques photos – s’il y en a – du pauvre vieil homme debout.

Parce que ce serait vraiment une nouvelle.

Robert mordu par les morsures

Robert Redford a un bon point sur les courts extraits sonores sur TikTok Crédit : AFP ou concédants de licence

L’acteur vétéran Robert Redford est apparu dans mon flux TikTok cette semaine pour dire qu’à son époque, tout le monde obtenait toutes ses informations d’une poignée de journaux appropriés.

Mais qu’aujourd’hui, ce ne sont que des extraits sonores en ligne.

Et puis, après avoir fait cet extrait sonore en ligne, il a été remplacé sur mon écran par une jolie fille en robe soleil, se penchant pour ramasser quelque chose.

Je pense qu’il a peut-être raison.

Réveils la cible fume

DEPUIS de nombreuses années, l’Australie et le Canada se livrent une bataille acharnée pour déterminer quelle est la nation la plus éveillée au monde.

Le Canada a commencé par insister pour que tous ses panneaux routiers soient écrits en français et en anglais, même au Yukon, où le francophone le plus proche se trouve à environ 3 000 milles.

L’Australie a ensuite riposté en interdisant de fumer et de boire à l’intérieur en se tenant debout à l’extérieur.

Donc, si un visiteur voulait avoir une clope et une pinte en même temps, il devrait acheter une maison.

Maintenant, cependant, le Canada a repris la tête en annonçant qu’à l’avenir, chaque cigarette individuelle devra être estampillée avec son propre avertissement indiquant qu’elle est pleine de poison et qu’elle vous donnera le cancer du poumon.

Droite. Je vois.

Donc, ce que disent les gens qui ont fait cette nouvelle loi ennuyeuse, c’est qu’un fumeur ignorera tous les avertissements de santé qu’il ou elle voit dans les médias, et ignorera le prix stratosphérique et ignorera le paquet qui présente généralement l’image grossière de la maladie de quelqu’un gommes et puis, quand ils sortent une cigarette et remarquent qu’il y a un petit avertissement écrit dessus, ils penseront : « Non. Je pense que je vais prendre un morceau de laitue à la place.