Barack et Michelle Obama signent un accord avec Audible d’Amazon

Higher Ground – la société de production de Barack et Michelle Obama – a signé un accord de production pluriannuel exclusif avec Audible, le service de livres audio et de podcast d’Amazon. Il donne à Audible les premiers dibs sur le contenu Higher Ground et comprend plusieurs projets audio qui seront distribués dans le monde entier.

Les aspects financiers et la durée de l’accord n’ont pas été divulgués.

“Chez Higher Ground, nous avons toujours cherché à élever des voix qui méritent d’être entendues – et Audible s’investit dans la réalisation de cette vision à nos côtés”, a déclaré l’ancien président Obama dans un communiqué. “J’ai hâte de m’associer à eux pour raconter des histoires qui non seulement divertissent mais aussi inspirent.”