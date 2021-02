Barack et Michelle Obama se postent de doux messages pour la Saint-Valentin

Barack Obama a partagé dimanche un doux message de la Saint-Valentin à sa femme Michelle et à ses filles Malia et Sasha, dans lequel il les félicitait d’avoir rendu «tout plus lumineux».

«Bonne Saint-Valentin aux trois qui ne manquent jamais de me faire sourire», a écrit l’ancien président à côté d’une photo non datée de la famille.

«Votre lumière éblouissante rend tout plus lumineux.

L’ancienne Première Dame Michelle a publié son propre message réconfortant deux minutes plus tard, accompagné d’une photo d’elle et de Barack entourés de lumières.

«Joyeuse Saint-Valentin, @barackobama!» elle a écrit. «La vie est toujours plus brillante quand je suis à vos côtés.

L’ancienne Première Dame Melania Trump a également partagé un message de la Saint-Valentin dimanche matin, mais il n’a pas mentionné son mari Donald.

Au lieu de cela, elle a envoyé son amour aux jeunes patients du Children’s Inn des National Institutes of Health.

«En ce #ValentinesDay, je pense aux enfants courageux et inspirants de @TheChildrensInn @NIH où j’ai visité ces dernières années», a écrit Melania.

«En leur envoyant de l’amour et de la force, aujourd’hui et tous les jours. #Joyeuse saint Valentin.’

Samedi, elle avait également partagé une vidéo qui montrait sa rencontre avec des enfants du monde entier pendant la présidence de son mari.

«C’était merveilleux de rencontrer tous les enfants incroyables du monde entier. Je souhaite à tous un joyeux week-end #ValentinesDay! ‘ elle a écrit.

Cela est arrivé un jour après avoir été révélé qu’elle avait finalement établi son bureau post-Maison Blanche – trois semaines après avoir quitté Washington, DC – et “ espère ressusciter sa campagne Be Best ” pour aider les enfants à faire face à l’intimidation en ligne.

Trump lui-même a été banni de la plupart des plateformes de médias sociaux depuis son discours avant la violente émeute perpétrée par ses partisans au Capitole américain le 6 janvier.

Il n’a pas encore partagé de message public pour la Saint-Valentin.

L’hommage émouvant d’Obamas est venu après que Joe et Jill Biden aient fait une apparition surprise sur la pelouse nord tôt vendredi matin pour voir un message de la Saint-Valentin que la Première Dame avait installé pendant la nuit.

Le premier couple a marché avec des tasses de café à la main et les chiens Champ et Major à leurs côtés pour voir les signes géants en forme de cœur en rouge, blanc et rose avec des messages d ‘“ unité’ ‘, “ espoir’ ‘, “ guérison’ ‘qui avaient été placés sur la pelouse.

«Love Jill» a été écrit sur l’un d’eux.

Le bureau de Jill Biden a déclaré que le message était un cadeau de la Saint-Valentin pour le pays.

«La Première Dame est connue pour son sens de l’humour, son amour des surprises et la célébration des traditions, en particulier avec sa famille. La Saint-Valentin a toujours été l’une de ses vacances préférées. En envoyant des messages de guérison, d’unité, d’espoir et de compassion, c’est sa Saint-Valentin au pays », a déclaré l’aile Est.

La Première Dame a déclaré qu’elle avait créé l’exposition car elle voulait donner au pays une certaine “ joie ”.

«Je voulais juste un peu de joie. Avec la pandémie, tout le monde se sent un peu déprimé. Donc, c’est juste un peu de joie. Un peu d’espoir. C’est tout, dit-elle.

Le président Biden, interrogé sur son message de la Saint-Valentin à la nation, a déclaré: “ Il y a de l’espoir. Il y a de l’espoir. Tu dois juste rester fort.

Biden, vêtu d’un jean, d’une veste d’aviateur et d’un masque facial, a vérifié l’affichage avec la Première Dame, qui portait un manteau et un masque magenta.

«La presse va penser que c’est pour eux», a plaisanté le président.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se sont rendus sur la pelouse nord vendredi matin pour voir un message de la Saint-Valentin que la première dame avait installé pendant la nuit, comme illustré ci-dessus.

Les Bidens portaient des tasses de café et avaient des chiens Champ et Major avec eux

Biden a refusé de divulguer ce qu’il avait offert à sa femme pour les vacances à venir.

«Ce n’est pas encore la Saint-Valentin. Je ne vais pas le dire, dit-il. «La Saint-Valentin est vraiment la journée préférée de Jill.

«Je sais que l’année dernière a été difficile et douloureuse pour nous tous. J’espère que le message de la Saint-Valentin de Jill vous a aidé à égayer votre journée ”, a ensuite tweeté Biden.

Et Jill a posté une photo de Herslef ramassant des macarons avant le week-end, ajoutant «Chut – ne le dis pas à Joe!