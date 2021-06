Barack et Michelle Obama s’associent à Netflix pour donner la leçon d’éducation civique animée que personne n’a demandée – RT USA News

Barack et Michelle Obama ont présenté en avant-première leur dernier projet politique : une série musicale animée pour enseigner aux enfants les vertus de l’éducation civique américaine.

Sur Netflix le mois prochain, « We The People » est une série en 10 parties qui, selon Netflix, « combine la musique et l’animation pour éduquer une nouvelle génération de jeunes Américains sur le pouvoir du peuple. »

Développée par la propre société de production des Obama, Higher Ground, la série présente des chansons optimistes d’Adam Lambert, Lin-Manuel Miranda et Janelle Monáe. Crooning et rap, les artistes guident les enfants à travers une gamme de sujets, y compris la citoyenneté, le vote, les impôts et l’activisme.

Michelle et moi sommes ravis de partager notre dernier spectacle de Higher Ground: We The People. Certains de nos artistes préférés se sont réunis avec des animateurs incroyables pour remixer l’éducation civique – et le résultat est bien meilleur que ce que nous avions à l’école. Vérifiez-le sur @Netflix ce 4 juillet. pic.twitter.com/PlsSyq5pgk – Barack Obama (@BarackObama) 2 juin 2021

Accompagnant les airs émouvants, des visuels qui combinent la fusion psychédélique avec le design plat insipide aimé par les entreprises et les commerçants. Pensez à des photos artistiques de hipsters découpés vantant les vertus du mariage homosexuel et de baristas aux cheveux violets levant le poing pour Black Lives Matter.

We The People combine musique et animation pour éduquer les jeunes sur l’éducation civique de base. Avec des performances de HER, Janelle Monáe, Cordae, Amanda Gorman et EP’d de Barack et Michelle Obama. Laisse tomber le 4 juillet pic.twitter.com/4nHDl6C4oX – Netflix Naija (@NetflixNaija) 2 juin 2021

C’est une lettre d’amour à la politique et aux thèmes qu’Obama a épousés lors de la campagne électorale de 08 : le pouvoir du peuple, la diversité et une croyance en la bonté fondamentale des institutions américaines. Inutile de dire que l’émission ne mettra probablement pas en vedette un pilote de drone bombardant un mariage yéménite, et n’expliquera certainement pas les tenants et aboutissants des écoutes téléphoniques à motivation politique ou des armes transfrontalières à travers le rap. Certains moments déterminants de la présidence Obama seront omis de cette leçon d’éducation civique.

La bande-annonce promet un épisode sur les «contrôles et contrepoids», mettant en vedette des personnages rouges et bleus planant ensemble au sommet d’un aigle, et les sages juges de la Cour suprême transmettant littéralement le pouvoir au peuple. Bien que les jeunes téléspectateurs puissent être dupés, les adultes dans la salle connaîtront probablement une certaine dissonance cognitive entre les images saines à l’écran et une réalité dans laquelle les républicains entravent les nominations au tribunal pour leurs propres objectifs politiques, et les démocrates sont occupés à tenter de déchiqueter les freins et contrepoids. les empêchant de faire adopter une législation par le Congrès avec la plus mince des majorités.

De même, un épisode sur l’activisme présente des personnages courageux marchant contre une rangée de personnages austères en costume. Concilier cela avec une réalité dans laquelle certains « activistes » ont passé l’année dernière à piller et à incendier des villes et, à une occasion, à abattre un opposant politique, demandera une certaine gymnastique mentale.

L’émission sera probablement bien accueillie par les amis d’Obama dans les médias libéraux et critiquée par les conservateurs. Une telle réaction divisée est tout à fait normale dans une Amérique déchirée par une guerre politique et culturelle – un pays dans lequel l’esprit civique et la coopération décrits dans «We The People» ont depuis longtemps disparu.

Ce n’est pas non plus le seul projet de Higher Ground en cours. La société d’Obama développe également une série « comédie » « vaguement inspiré » par le livre ‘The Fifth Risk’ de Michael Lewis, qui a tracé la transition chaotique entre l’administration d’Obama et celle de Trump. Le mot « comédie », ont déjà noté les critiques, est sujet à interprétation.

