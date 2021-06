Barack et Michelle Obama lancent la nouvelle émission Netflix We The People pour enseigner aux enfants le gouvernement

COPRODUCTEURS Barack et Michelle Obama lancent une série musicale d’animation étoilée inculquer à la jeunesse américaine des leçons sur le gouvernement américain et sa dynamique.

Les Obama ont produit une série Netflix de 10 épisodes intitulée We The People, qui cherche à éduquer les enfants sur l’éducation civique.

We The People d’Obama est une série Netflix de 10 épisodes abordant le gouvernement américain et l’éducation civique Crédit : Netflix

L’ancien président et première dame a produit le projet avec des artistes et showrunners superstars Crédit : AFP ou concédants de licence

Une bande-annonce du prochain spectacle a été publiée aujourd’hui.

L’effort de collaboration de l’ancien président et de la première dame dans le cadre de leur société de production Higher Ground est présenté comme « un appel à l’action exubérant pour que chacun repense l’éducation civique comme une chose vivante et respirante et pour recadrer sa compréhension de ce que le gouvernement et la citoyenneté signifient dans un monde moderne », selon Entertainment Weekly.

L’émission a fait appel à un large éventail de talents, dont le créateur de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, réunissant un autre membre de la distribution Daveed Diggs, la chanteuse Brittany Howard, le leader Adam Lambert, Robert et Kristine Anderson-Lopez de Frozen, la poète Amanda Gorman, ainsi que d’autres noms de renom. comme HER, Cordae, Brandi Carlile, KYLE, Bebe Rexha et Andra Day, Janelle Monáe, a confirmé la publication.

Les épisodes aborderont un large éventail de sujets, notamment les trois branches du gouvernement, le suffrage des femmes, l’immigration, les tranches d’imposition sur le revenu, la composition des 50 États ainsi que l’activisme et la liberté d’expression, a rapporté UPI.

La série musicale d’animation Netflix cherche également à montrer comment le gouvernement américain fonctionne à la fois au niveau fédéral et dans les 50 États. Crédit : Netflix

L’immigration va être explorée dans les thèmes variés des 10 épisodes Crédit : Netflix

Dans un épisode, la liberté d’expression et de protestation sera expliquée Crédit : Netflix

Le spectacle devrait faire ses débuts le jour de l’indépendance, mais sera présenté une semaine avant lors d’une projection gratuite au festival du film AFI DOCS le 24 juin, selon EW.com.

L’ancien cadre du président Barack Obama a produit le projet aux côtés du scénariste noir Kenya Barris et des producteurs Tonia Davis et Priya Swaminathan, a noté la publication.

Les trois branches du gouvernement est l’un des nombreux thèmes de la série We The People Crédit : Netflix

Le vote et la fiscalité sont d’autres thèmes majeurs que les épisodes tenteront d’éduquer les téléspectateurs Crédit : Netflix

Cela vient après que Michelle Obama a déjà illuminé les écrans de télévision depuis mars en compagnie de voyageurs marionnettes dans l’émission Netflix Waffles + Mochi – pour partager le large plaisir des arts culinaires.

Comme We The People, Barack Obama a également décroché un crédit de producteur exécutif.

En 2018, les Obama ont également acquis les droits du livre de Michael Lewis, The Fifth Risk, qui décrit le carnage qui aurait éclaté après la victoire de Donald Trump aux élections de 2016.

La série est une collaboration avec le comédien Adam Conover et cherche à exposer la machine du gouvernement et à présenter aux téléspectateurs les fonctionnaires qui la font fonctionner.

Les objectifs du projet seront de déterminer si le gouvernement est un gros mot ou une institution de confiance.